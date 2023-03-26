屯門醫院天台黃雨漏水 產房手術室啓用不足一年停用

急症室曾水浸 有病人轉院

醫管局昨天下午近兩時公布，受暴雨影響，屯門醫院急症室部分位置出現水浸，急症室服務一度受到影響。該院急症室服務在約兩小時後，即下午4時已恢復正常。

屯門醫院發言人隨後在昨晚10時半後發稿表示，該院急症室部分位置在暴雨期間出現雨水倒灌，導致急症室的急救房、部分診症位置及手術室大樓地下部分位置出現水浸，院方已立即安排緊急搶修及清理淤塞的雨水井；因今次事件，有12名召喚救護車的病人須直接送往博愛、天水圍醫院接受治療；至於自行到屯門醫院急症室求診的病人，則須等候較長時間。發言人另表示，暴雨期間，屯門醫院手術室大樓天台位置出現漏水情况，9樓產房手術室須暫時停用，院方正緊急維修。

沙田大會堂女廁石屎剝落

康署：無人傷 全層關閉檢查

另外，康文署昨日公布，沙田大會堂地下近職員辦事處的女洗手間上周四（23日）有石屎剝落，無人受傷，而署方前日再檢查大會堂其他設施時，發現部分位於地下走廊的天花亦有「輕微異常情况」，即時封閉有關位置後，昨起關閉大會堂地下全層緊急檢查，至另行通知。署方表示，石屎碎件沒有損毁假天花或進一步掉落洗手間內，事件中無人受傷。