政總外衝突 首醫生暴動罪成囚4年 同案最後一宗12被告 官斥「膽大妄為」判刑最重

官：挑戰政府「昭然若揭」

被告依次為電腦技術員馮嘉文（42歲，現年，下同）、廣告從業員歐陽志堅（45歲）、節目製作員古家華（30歲）、程式設計員李德軒（28歲）、女學生張馨文（23歲）、客戶服務助理譚宇權（25歲）、金融從業員陳澍峰（23 歲）、商人邱偉濤（27歲）、學生林昊生（24歲）、學生林耀俊（26歲）、醫生謝達志（30歲）及保險從業員陳海蓬（31歲）。其中馮嘉文及陳海蓬不認罪，其餘均認罪。

其餘被告囚4年至5年3月

暫委法官鄭紀航判刑指出，案發當日有逾500人在政總外集結，有被告攜帶對講機、噴漆、索帶等，均需事前準備，顯示暴動非即場發生，是有預謀，指眾人無參與破壞的說法脫離現實、自欺欺人；示威者架設路障，又向政總投擲汽油彈，公然和惡意挑戰政府，並透過協調和溝通此起彼落地發動攻勢，具一定程度訓練。儘管警方曾出動水炮車和發射催淚彈驅散，他們仍然沒有散去，膽大妄為。

鄭官續指，現場儼如「小型戰場」，交通完全切斷，市民不能如常穿梭於不同地點之間，人身安全受威脅，「傷透市民嘅心」。雖然暴動只歷時約半小時，惟只因警方及時從政總衝出制服示威者，否則造成的破壞會更大。鄭官提到眾被告案發時分別戴上防切割手套、手持行山杖等，非單純身處在場壯大聲勢，參與程度非最低。

鄭官考慮案情嚴重後，以監禁5年4個月為各人量刑起點，馮嘉文和陳海蓬在審訊時同意部分案情，分別判囚5年3個月及5年兩個半月。歐陽、張、譚及林昊生均在預審前認罪，各囚4年；古家華、李德軒、陳澍峰和林耀俊均在開審當天認罪，各囚4年2個月；邱判監4年3個月。

現已離職的瑪麗醫院前急症室醫生謝達志，鄭官引述辯方求情稱他2016年獲得本港某大學內外全科醫學學士學位，其後正式成為註冊醫生，曾到柬埔寨兒童醫院實習。被告疫情期間主動請纓到深切治療部和隔離設施工作，全力配合政府的防疫措施，亦獲醫院副行政總監、病人家屬等替他撰寫求情信。辯方又稱被告服刑後或面臨醫委會紀律處分，有案例顯示可被吊銷牌照，望法庭酌情輕判。

求情稱或釘牌 官指罪不涉醫生專業

鄭官不同意判刑結果必然引致除牌，因案例所涉的事主行醫手法有問題，且已屆退休之齡，而被告僅30歲，他涉及的罪行不關乎專業失當，故只會給予較低程度的考慮。鄭官另考慮到被告服務病人，休假也主動返工，認為適合給予較大刑期扣減，而他開審當天認罪，最終獲減四分之一刑期，監禁4年。他聞判後向親友點頭微笑。

控方案情指當日約2萬名示威者應網上號召，在銅鑼灣崇光百貨外聚集，向金鐘方向遊行。至下午4時許，示威者佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，部分人使用巨型橡筋投擲硬物，亦有人以雷射光照射警方及縱火；「速龍」警員其後分批從政總多個出口衝出驅散示威者，拘捕本案12名被告。

【案件編號：DCCC 240/21】

明報記者

（反修例風暴）