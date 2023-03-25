數碼港招聘博覽供1500職位

民政及青年事務局長麥美娟昨以視像致辭時表示，招聘博覽與首份《青年發展藍圖》提出鼓勵年輕人探索興趣及志向、以提高競爭力的理念一致，期望年輕人把握機遇，選擇合適道路。

有參與公司稱港人才非常短缺

有份參與招聘博覽的環保創科公司BlueSky創辦人鄧碧嫻形容，本港近期人才「非常短缺」，故在本地招聘的同時，亦會開放全球招聘，物色不同專業人才。她表示，這次會分別招聘一名項目經理及客戶主任，並透露會為員工提供晉升階梯、學習基金等福利。

生物科技初創公司「尖思科研」的首席執行官兼聯合創始人陳柏衡稱，初創公司工作較一般大型企業靈活，提供更多元機會予員工學習及嘗試，亦願聆聽個人意見。被問本港醫療科技發展前景，他認為相當樂觀，料日後「基層醫療有硬需求」，尤其是便攜式醫學成像裝置將廣泛應用在醫院、家居及院舍等地方做早期篩查及監測。

招聘博覽將以實體及虛擬混合形式雙軌進行，求職者亦可於數碼港綜合招聘平台「iTalent」瀏覽相關職位，並在平台與僱主直接交流。現場今日將辦5場招聘講座，邀不同業內人士分享發展前景。