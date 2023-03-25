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律師會下周訪京：盼交流國安法運作

【明報專訊】律師會理事會全體成員下周訪問北京5日，其間將拜訪中國最高人民法院、司法部、外交部、商務部、港澳辦等多個內地部委。律師會會長陳澤銘表示，訪問期間會反映本港法律界意見，包括希望交流《基本法》及《港區國安法》運作。

陳澤銘昨日確認，今年2月曾與國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳會面，討論香港法治情况，並引述對方及過去與內地官員的交流，稱他們都支持律師會對海外律師比較開放以至採用相關的來港執業政策。根據事務律師執業規則，目前外地事務律師來港執業須註冊，並只能處理外地的法律問題。至於政府目前正處理《法律執業者條例》修例，陳澤銘重申，對海外律師持開放態度，也歡迎政府不以一刀切處理修例。

稱國安法被告長期關押不理想

陳澤銘：未必涉中央

律師會是繼2019年後再度訪京，陳澤銘表示，國際上對《港區國安法》執行有疑慮甚至不認同，律師會表明，部分國安法被告未經判刑卻長期關押，情况不理想，但他說有關情况未必涉及中央，希望可向香港部門反映。

他又表示，訪京期間會提及國際地緣政治下香港易受影響，希望向國際社會清晰解釋本港法治及司法獨立等原則。

律師會早前先後派代表出席在泰國曼谷、阿聯酋迪拜及印度的交流活動。在印度出席英聯邦法律團體活動的律師譚雪欣說，會上除聽到西方國家的聲音，亦聽到非洲及加勒比海國家代表的聲音，也有代表認為國安法立法合情合理合法。

相關字詞﹕法律執業者條例 陳澤銘 律師會

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