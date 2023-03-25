稱「墨落」較協調會議「行前一步」 區：曾懷疑有「黑盒」過程

稱鄒家成藉「墨」表不滿

區之前曾提及，初選參加者各區會議上有協議，但戴耀廷表示他們毋須簽署文件。鄒家成的代表大律師陳世傑昨日提及，鄒是否藉「墨落無悔」展示抗爭決心，重申戴的說法？區同意，但分別在於戴沒公開交代。辯方指出，鄒在會議對戴稱，議員就預算案「一係投票，一係唔投」；區不同意，稱鄒當時是問戴「點解係用『積極』，而唔係用『會』（用否決權）」。

法官陳仲衡一度關注，初選提名表要求參與者聲明無被立會DQ（即取消參選資格），區表示知悉有參選人曾遭DQ，但作為初選舉辦者「都要打開門口做生意」。陳官質疑聲明是「window dressing（整色整水）」，區稱考慮到民主，故沒想過要取消初選參加者的參選資格。

同意聲明屬「空頭支票」

在另一被告柯耀林的大律師葉海琅盤問下，區諾軒稱與柯認識多年，對方是溫和民主派、不算知名。辯方指出，柯在新東首次會議無發言；區同意，稱柯表現沉默，不記得柯有否離席。此時法庭傳譯主任誤將離開（left）譯成睡着（slept），引來陣陣笑聲。辯方又問柯在初選選票不足百分之一，或因不夠激進？區認為「攞得多票，唔一定要激進先得」。辯方提出，選舉候選人常會擺出「政治姿態」，實際上無意實現其主張，遭法官打斷；區同意「墨落無悔」可謂「空頭支票」。

（初選案）