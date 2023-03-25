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官：戴「大殺傷力」字眼源自美軍攻伊 區稱沒想到推翻政權背景 趙家賢下周作供

【明報專訊】「35+」初選案昨日踏入第31天審訊，控方證人區諾軒繼續作供。法官提出，戴耀廷以「大殺傷力憲制武器」形容民主派立會過半，字眼源於約廿年前的伊拉克戰爭，美國以「大殺傷力武器」為由攻打伊拉克，推翻當地政權。區稱沒有想到相關歷史背景，視該字眼為戴對運用基本法權力的「包裝」。法官又稱，控罪重點並非有否參加初選，而是有否認同顛覆政權協議。控方透露，下周一將傳召趙家賢出庭，預料趙作供前，要先用法庭電腦閱覽逾8000頁文件。

踏入第31天，焦點落在戴耀廷提倡的字眼（見表）。代表鄒家成的大律師問到，戴耀廷撰寫「真攬炒十步」文章，其「攬炒」概念是否與初選無關？區諾軒回答，這是戴的個人立場，但其文章是有提及初選。法官李運騰強調，控罪重點不是被告有否參加初選，而是有否認同（subscribe to）顛覆政權協議。辯方改問攬炒是否初選協議之一？區重申初選文件無要求參加者支持攬炒。

官問立會解散屬攬炒否

區：不希望和基本法機制混淆

辯方表示想廣闊定義「攬炒」，例如指拖垮別人。法官陳慶偉要求辯方收窄定義，指普通人可能理解為「攬住一齊死」或「你燒我，我燒你」。經討論後，法官陳仲衡問到民主派議會過半後兩度否決預算案，導致立會解散，是否攬炒情境？區諾軒稱，不希望將攬炒和基本法機制混為一談，但同意上述情况是憲制危機，「造成香港好唔理想的後果」。區曾表明要將初選和戴耀廷的文章分開看待，他昨日在庭上補充，當時《港區國安法》已立法，法律風險很高，而他真誠認為有關文章代表戴的想法，「同我哋成班人去搞初選無干」。

區稱法案拉布同屬問責

官指阻延僅策略非權力

審訊另一重點字眼為「大殺傷力憲制武器」，戴耀廷曾撰文指反對派取得立會過半，可以否決預算案，有可能逼特首辭職。法官陳慶偉聯想起美國以「大殺傷力武器」為由開戰，區諾軒回應稱沒想到相關歷史背景，他視該字眼為戴對於運用基本法權力的論述框架。

李官一度關注，民主派議員曾就預算案投反對票，但他們並非立會多數，無法真正否決（veto）預算案，區諾軒同意說法。李官認為，初選重點是為民主派取得多數創造環境，促成運用否決權。區指「如果有35個議員團結一致否決預算案，就係veto的意思」。區亦談及2019年修訂《逃犯條例》法案委員會，形容當時一片混亂，民主派全力阻止時任議員石禮謙，導致委員會「鬧雙胞」。區強調，無論議員認真審議法案，或者「拉布」拖延，都是向市民問責的方法。李官聞言稱，阻延法案不是議員的權力，僅是策略（tactic）。

初選表格列明擁護基本法

區同意包23條

本案以串謀顛覆國家政權罪起訴，初選提名表格列明參加者會擁護基本法。李官追問是否包括第23條，區回答是，多名被告此時稱「係啊」。根據第23條，香港應自行立法禁止叛國、分裂國家、顛覆中央人民政府等行為。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕否決權 攬炒 大殺傷力武器 戴耀廷 民主派初選案 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

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