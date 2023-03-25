Foot Locker港店結業期未定 地產界：租金先升大舖難捱

【明報專訊】美國連鎖波鞋及運動服裝店Foot Locker周一（20日）於2022第四季財務報告預告，將結束香港和澳門的實體及網店業務，意味Foot Locker本港6間分店或全線結業。報告沒公布結業確實日期，本報昨致電Foot Locker查詢，客戶服務中心職員稱公司內部亦暫未收到結業通知，公眾可留意官方公布。有地產代理指出，通關後因應旅客增加，舖位租金平均升約一成，惟整體經濟未見明顯回升，估計面積大的商舖在經濟未復元下難捱貴租，或陷經營困難。
Foot Locker在香港有6間分店，尖沙嘴九龍公園徑的4層旗艦店，店面面積約2.7萬平方呎，據了解月租逾200萬元；另5間分店位於旺角登打士街家樂坊、九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場、元朗Yoho Mall及屯門市廣場。
中原（工商舖）商舖部董事黃偉基指出，通關後舖位租金升約一成，大致恢復至2020年疫情初水平，而復常後不少新租時裝店舖均不敢租「大舖」，估計零售業仍在觀望本港疫後的經濟復常，不敢再大舉投資，怕再經濟不穩生意差難捱租金。
零售業工會：部分零售舖近日換細舖
零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，暫未見零售業有裁員潮，但近日亦見部分零售舖「大舖換細舖」，且即使復常後仍大多只請兼職，估計零售業界生意未明顯回升，仍經營困難。張認為，本港復常步伐落後其他國家，旅客量及市民消費意欲仍待提升，零售業界復蘇存隱憂。