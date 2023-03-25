Foot Locker港店結業期未定 地產界：租金先升大舖難捱

Foot Locker在香港有6間分店，尖沙嘴九龍公園徑的4層旗艦店，店面面積約2.7萬平方呎，據了解月租逾200萬元；另5間分店位於旺角登打士街家樂坊、九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場、元朗Yoho Mall及屯門市廣場。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基指出，通關後舖位租金升約一成，大致恢復至2020年疫情初水平，而復常後不少新租時裝店舖均不敢租「大舖」，估計零售業仍在觀望本港疫後的經濟復常，不敢再大舉投資，怕再經濟不穩生意差難捱租金。

零售業工會：部分零售舖近日換細舖

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，暫未見零售業有裁員潮，但近日亦見部分零售舖「大舖換細舖」，且即使復常後仍大多只請兼職，估計零售業界生意未明顯回升，仍經營困難。張認為，本港復常步伐落後其他國家，旅客量及市民消費意欲仍待提升，零售業界復蘇存隱憂。