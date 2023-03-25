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教育局：10宗涉「黑暴」教師 待完司法程序後跟進

【明報專訊】立法會教育事務委員會昨討論把關教師質素。副教育局長施俊輝透露，據局方掌握，現有10宗教師涉「黑暴事件」的個案未完成司法程序，稱教育局會按投訴機制，待司法程序完結後再進一步跟進。

倘毋須DQ 要求學校增監察

選委界別議員周文港關注，倘被投訴教師在教育局調查後，嚴重程度未至於取消註冊（DQ），教育局會否定期增加觀課次數、向家長和學生發問卷，以確保相關教師「繼續恪守道德專業，不違規」。施俊輝稱，倘局方跟進後認為教師毋須被DQ，可繼續在校任教，局方會要求學校管理層加強監察、監督和管理；又稱若教師將來轉職另一學校，在查核機制下會確保新學校知悉教師是否曾被教育局警告或譴責等。

根據教育局遞交委員會的文件，去年有21名教師被教育局DQ，按年增兩倍。施表示，教育局一直以不枉不縱的態度處理投訴，去年被DQ教師大幅增加，其一原因是相關教師去年才完成法律程序，包括上訴，「並非全部跟『黑暴』有關」。局方在文件列明，去年DQ個案主要干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往等。

另外，教育局要求所有公帑資助學校的新入職教師和擬晉升教師均須參加內地學習團。選委界別議員林振昇問及若教師未能過關或取回鄉證如何處理。施俊輝表示，局方知悉「少數的個別教師」以健康原因、家庭特殊情况或入境原因，未能參赴內地考察。他說，局方會透過學校了解情况，就個案作合適安排。

相關字詞﹕教育局 DQ教師 立法會 教育事務委員會

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