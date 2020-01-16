呼吸道感染一個月136宗爆發 半數涉幼園幼兒中心

近一周6宗涉逾百童 最少3校

繼屯門醫院新生嬰兒特別護理病房出現呼吸道合胞病毒爆發致7名嬰兒感染，當中一名危殆，醫管局昨亦公布明愛兒童發展復康部一個病格自周二起先後有7名介乎4至14歲的女童對腸病毒/鼻病毒呈陽性反應。5人出現發燒或呼吸道感染徵狀。

兒科專科醫生、中大兒科名譽臨牀副教授周中武稱，過去一周求診兒童大多仍屬輕症，但有感私院兒科病牀「難攞咗」，估計因部分病童留院日數較長達4至5日， 致病牀流轉慢，整體日均病牀使用率或由上周的七成微升至八成。周提醒，酒精搓手液難消滅鼻病毒，最好方法仍是勤洗手，建議家長多提醒子女不要亂捽眼耳口鼻。

私院兒科病牀使用率升

涉及兒童的病毒爆發亦在學校發生。衛生防護中心過去一周先後公布最少有3間學校出現上呼吸道感染爆發，均是幼兒學校，共涉62名學童。另外屯門哈羅香港國際學校則有41名學生爆發急性腸胃炎，化驗樣本對諾如病毒呈陽性。

另外， 過去一周新增一宗類鼻疽確診個案， 涉及一名居深水埗患糖尿病76歲男子，情况穩定，今年共錄得4宗類鼻疽個案。