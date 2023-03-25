港協：冰協管治亟待改善 與政府商懲處

批「講咗當做咗」 45體育會索工具包無事

港協暨奧委會昨召開董事局會議，對於坊間質疑港協加插太多政治任務，出意外時令港隊成「代罪羔羊」，楊祖賜會後稱絕不同意相關說法，強調運動員和領隊「同一條船」，明白他們「身水身汗」付出，故期望管治單位要做該做的事，團隊不應受機構管治問題影響。至於冰協有否懲處，楊現時不會評論，冰協暫時會繼續作賽；又說根據港協過去幾年做法，懲處方式可以是停賽或嚴重警告等，將與政府商討後視情况決定。

被問到冰協領隊關婉儀稱感無辜，楊祖賜認為港隊以國歌作賽，若出錯後就覺得無辜，他們應知道「答案係邊樣先啱」。楊又說，至今有45個體育總會曾向港協索取工具包，並無出現任何問題，不認為需修改指引。會長霍震霆認為冰協責無旁貸，部分情况可避免。

執委內部欠溝通 不應領隊獨扛

港協其後發表聲明，提到事後多次聯絡冰協執委會，要求交代詳情及會面，但除領隊回應傳媒查詢外，執委並無正面答覆，一直採取迴避態度，反映執委對國歌和事件重視程度嚴重不足。港協認為執委會在企業管治「亟待改善」，對委員職責缺乏分工和監察，主要依賴同時兼任領隊的秘書處理會務和運作，執委內部有欠溝通的情况極不理想，形容執委責無旁貸，必須馬上檢討運作；又說執委主席及委員均有角色和責任，包括與身在海外的領隊保持溝通和支援，絕不應只由領隊獨力承擔。

身兼中國香港健美總會會長及香港足球總會主席的貝鈞奇稱，去年底在泰國舉行世界健美錦標賽，領隊有遵守指引，抵泰時向主辦方提供國歌及區旗，決賽前再核對是否正確版本，故港隊奪獎時播放正確國歌。日前國際足球友誼賽所播放的國歌，也有安排本港和新加坡代表確認，務求小心處理。貝鈞奇認為國歌播放一錯再錯予人不好印象，相信即使港隊代表「穩陣」地要求與主辦方核對國歌，對方亦會配合；亦會視乎比賽規模，增派人手支援相關工作。

田總不感指引難遵 稱賽前會議會提

香港田徑總會主席關祺表示，最近三四次賽事均有領取港協的工具包，準備簽收文件，以及抵達比賽場地時再次核對國歌，確保播放「萬無一失」，不認為遵從指引有困難。他透露，每次比賽前均有與領隊及運動員開會習慣，除提及在當地比賽注意事項，亦會一併提醒國歌和區旗處理方法；又說田總辦公室有職員協助領隊籌備國歌及區旗事項，與領隊互相配合滿足指引要求。