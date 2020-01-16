吸家族辦公室 投資移民擬計人幣資產 機場研設藝術品展覽設施 學者：富豪看稅多於居留權

政府相關部門12職位 暫5空缺

目前政策由投資推廣署轄下「財經及金融事務及家族辦公室」負責，翻查政府電話簿，截至昨日，該部門有12個與家族辦公室相關職位，其中5個現空缺，包括「財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管」一職，4個「高級經理」職位則有一半空缺，3個「高級副總裁」有兩個空缺。

投資推廣署回覆本報稱，「環球主管」一職本月中出缺，考慮到吸引家族辦公室來港設業務對香港經濟的策略重要性，署方正為家族辦公室招聘環球主管一職，專注有關範疇工作，該公開招聘程序即將完成。署方又為多個職位招聘，其中高級副總裁的公開招聘本月30日截止，一般招募程序需時約3個月。

免稅須在港僱最少兩人 投資2.4億

財庫局昨日的政策宣言，包括立法會正處理的修例草案，為單一家族辦公室在港管理的投資項目提供免稅優惠，但有關家族辦公室須僱用本港全職員工，投資額不能低於2.4億港元（詳見表2）。《財政預算案》公布引入新的「資本投資者入境計劃」，政策宣言進一步交代計劃構思，包括考慮把港上市股票債券、人民幣計價資產等納入為投資之列。

浸大工商管理學院副教授麥萃才認為，家族辦公室多考慮良好的投資中心及能否節省稅務，以及是否適合處理家族的藝術品、古董等物品傳承，不認為外地的家族辦公室對本港居留權有很大興趣，「除非他們現時住的地方很不方便」，相信新的資本投資者入境計劃對他們不太吸引。

至於昨日高峰論壇有四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，逾100名家族辦公室決策人等出席。財政司長陳茂波會上稱，近年本港在綠色和可持續金融、創新發展、文化藝術和慈善事業等發展進步，讓本港成為家族辦公室理想落戶地點。私人財富管理公會表示，樂見政府投入更大力度建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈。