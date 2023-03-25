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2023年3月25日星期六
港聞二
TVB裁員5%削外判 冀省2.6億 學者：重整資源「健康做法」 工會憂僅第一波
5年蝕22億 股價昨挫逾一成
稱近期收視好士氣好 汪明荃驚訝「原來有困難」
吸家族辦公室 投資移民擬計人幣資產 機場研設藝術品展覽設施 學者：富豪看稅多於居留權
港協：冰協管治亟待改善 與政府商懲處
呼吸道感染一個月136宗爆發 半數涉幼園幼兒中心
教育局：10宗涉「黑暴」教師 待完司法程序後跟進
Foot Locker港店結業期未定 地產界：租金先升大舖難捱
官：戴「大殺傷力」字眼源自美軍攻伊 區稱沒想到推翻政權背景 趙家賢下周作供
稱「墨落」較協調會議「行前一步」 區：曾懷疑有「黑盒」過程
律師會下周訪京：盼交流國安法運作
終院法官李義續任3年 料2026年交棒
涉騙租津 港大法律系副教授5萬元保釋
數碼港招聘博覽供1500職位
林超英質疑人工島不科學 甯漢豪：論怎做非「做不做」
袁國勇稱接威脅信息 政府：跟進確保專家安全履職
涉瞞欠債騙財務公司貸款 消防員控欺詐
實驗室濺雙氧水 11學生傷
倉庫火警冒黃煙 長沙灣3600人疏散 拆卸工程點着塑膠5人不適 街坊指關窗仍嗆喉
14歲少年圍大興基地認集結 官索勞教報告
男子咬斷警手指辯稱無意識 官拒批上訴：說法缺乏證據
梅啟明工傷送院 警：有人慢動作跌倒
未證在場集結撒粉 區倬僖脫罪獲訟費
的士遇劫急煞撞的士 刀賊事敗逃去
關係轉差 青年涉泄密友私隱被捕
車禍現場檢K仔主人未明 兩車4人被捕
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【Emily】教育委會夠鐘開會 正副主席冇影 李慧琼臨時拉夫代梁美芬主持
【Emily】薄鳧林牧場開幕 周五至日免費導賞
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【Emily】環保交通遊西貢 九巴96R線明日免費搭
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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