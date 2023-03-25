梅啟明工傷送院 警：有人慢動作跌倒

昨午2時許，一名71歲男職員於銅鑼灣希慎道2號「水門雞飯」餐廳工作期間，懷疑意外失足跌倒，男子半清醒送往律敦治醫院治理。據了解，男事主為梅艷芳胞兄梅啟明，他在廚房擔任廚工。據悉有人報稱地板濕滑，疑失平衡滑倒頭部着地。警方翻查的閉路電視片段則顯示，梅當時手持一大盤物件，走路時以「慢動作」跌倒，並側身着地，手及膊頭撞到洗菜用膠桶，面部朝天，同事見狀報案，梅送院後恢復清醒。

餐廳負責人確認其廚房工跣倒送院，已恢復清醒，但基於私隱，拒絕確認事主是否梅啟明。警方及勞工處到場調查。本報致電「梅媽」覃美金，對方未有接聽。

梅艷芳2003年因癌症去世，遺下逾億元巨額遺產，因擔心其母亂花費，生前委託信託基金管理遺產，每月給予7萬元生活費給覃。惟梅媽和長子梅啟明因不滿金額，不斷興訟挑戰梅艷芳的遺囑，最終被判敗訴，二人亦因欠下訟費先後被頒令破產。梅媽和梅啟明二人近年關係決裂，梅啟明去年入稟高等法院，稱已為「梅艷芳」名字註冊商標，指控開拍電影《梅艷芳》的安樂影片侵犯商標，法庭下令剔除申索。梅媽亦於長子入稟後登報與其脫離母子關係，稱因兒子欠債，無奈要劃清界線。