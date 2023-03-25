男子咬斷警手指辯稱無意識 官拒批上訴：說法缺乏證據

上訴人杜啟華兩年前在區域法院院被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害、有意圖而傷人共4罪成立；他早前就最後兩罪提出上訴定罪許可。

上訴庭法官彭寶琴昨於判辭指出，案發當日涉案警員無名指骨折，是否遭受「嚴重傷害」，屬事實裁斷，而原審法官為一名審理刑事案件的資深法官，經考慮所有因素後，裁斷警員的傷勢屬嚴重傷害，彭官認為無任何詬病之處。

指辯方專家無檢查 純屬臆測

另上訴方爭議上訴人當時的咬噬動作，可以「無意識行為」作抗辯理由，惟彭官認為原審時上訴人不出庭作供，無直接證據指出上訴人當時的精神及身體狀况，而辯方專家又無檢查及查詢上訴人，純屬專家的臆測，對於應否接納專家證供呈堂，實有可斟酌之處。彭官又指，上訴方的「無意識行為」抗辯理由缺乏證據支持、證據極為薄弱，未能滿足相關提證門檻，認為該兩罪的上訴理據無合理爭辯之處，故拒絕發出上訴許可。

【案件編號：CACC 68/21】

（反修例風暴）