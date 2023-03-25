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14歲少年圍大興基地認集結 官索勞教報告

【明報專訊】2019年反修例風暴期間，網民號召10月30日包圍屯門大興行動基地，事後多人被捕。涉及13人的案件，其中3人承認非法集結罪，昨在區院求情。辯方表示，案發時14歲的被告出於好奇及無大人看管，才前往住宅附近的案發現場，身上物資是從他人派發所得。法官質疑，「唔識點反應，但識放落背囊？」3名被告還押至4月13日判刑，其間法庭為該名青年索取勞教及教導所報告。

被告現年17歲

同案兩被告認集結求情

昨日求情被告為何明軒（29歲，導師）、陳家朗（22歲，學生）及17歲青年（案發時14歲）。案情指，當晚約8時50分，約200名示威者在大興行動基地集結，有人呼叫針對警方的侮辱口號，及以雷射光束照射警員。警方呼籲眾人離去不果後，展開驅散並當場截獲3名被告。

何的代表律師陳辭稱，案情沒有提及何的行為及逗留時間，並解釋他無及早認罪是為了安排學生予其他導師，冀法庭考慮屬同一事件的案例後，量刑少於12個月。法官謝沈智慧認為，案例並未考慮示威者是衝警方而來的因素，並指不接納事件是突然發生，因為事源於有人網上號召。

陳的代表律師求情，稱當日聚集200人中只有一部分人積極參與，無證據顯示陳有何行為或有否帶領號召，法官表示，陳留守現場已與積極分子同罪，陳的行為不構成加刑因素，但不等於可以減刑。辯方為17歲青年求情稱，他案發時14歲，身上裝備非自己購買，事後從中華廚藝學院退學以面對刑罰。

【案件編號：DCCC 280/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結 大興行動基地 反修例事件

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