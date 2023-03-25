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倉庫火警冒黃煙 長沙灣3600人疏散 拆卸工程點着塑膠5人不適 街坊指關窗仍嗆喉

【明報專訊】長沙灣一個正在拆卸的倉庫昨午發生三級火，冒出青黃色濃煙，附近3635人疏散。火警燒近7小時，至昨晚8時許大致救熄。事件中有3名消防員不適，其中兩人清醒送院。另外兩名市民分別吸入濃煙及手部受傷，經治理後毋須送院。消防相信倉庫有工程產生火花導燒着塑膠等易燃物料，起火原因無可疑。倉庫的消防設備未能運作，消防將跟進是否違規。有附近居民表示火警煙味濃烈，喉嚨有少許不適，即使關窗仍能聞到臭味。

接報約20分鐘升為三級火

消防泵花灑失靈 將查違規

消防昨午1時49分接報，長沙灣發祥街樓高8層的潤發倉庫發生火警，並在2時10分將火警升為三級，火勢6時45分被包圍，至8時40分大致救熄。消防表示，火場為二樓一個空置冷凍倉庫，面積約100米乘80米，初步相信現場有工程造成火花，燒着塑膠等易燃物料，認為是導致火勢猛烈的原因。現場消防裝置失靈，包括消防泵、花灑系統、水簾系統等，消防稱會跟進是否涉及違規，有關消防設備上次年檢日期為去年8月。據悉起火當時約有10名工人正在清理貨倉，其中5名工人由消防救出。

消防處九龍西區消防區長江偉忠表示，火場面積龐大，增加救火難度。火警發生初期有大量濃煙，消防員要盡快控制火勢，確保火勢不會蔓延其他樓層。另外消防設備或裝置未能正常運作，亦影響救火行動。

警方與消防評估後決定封鎖興華街、通州街、東京街及深旺道，並疏散區內4間中小學的師生共約3300人，以及臨時房屋「喜信」、居屋「凱德苑」居民共約300人。另外民政事務署開放深水埗康樂文化大樓臨時庇護中心，高峰時期約有100名市民入內暫避。

火場旁邊凱德苑居民余太表示，煙味濃烈，喉嚨有少許不適，即使關窗，家中仍聞到臭味。

事急難尋貓袋 購物車載貓避煙

居民戴女士原關窗留在家中，後由警察拍門通知疏散，她連忙帶同兩隻愛貓離家，由於時間趕急找不到貓袋，只能將兩隻貓放在購物車。

87歲蔡先生及近90歲太太行動不便，需以輪椅代步，二人家中沒關窗，結果整屋都是「毒氣」，唯有用手帕掩蓋口鼻，約半小時後由警方協助疏散。

就讀聖瑪加利男女英文中小學四年級的Janna，原本參加課外活動留校。受火警影響，全部同學於3時半正常放學時間由家長接走離開，剩她因校方聯絡不到父母，留校至4時半由家傭接走。Janna表示濃煙由黑色轉成青色，她聞到臭味，感到害怕和擔心。

潤發倉去年換地協議 補價137億

翻查資料，潤發倉庫由華潤集團、華潤置地（海外）組成的合營公司Dragon Rider Development Limited擁有，合營公司於去年12月就潤發倉庫與政府達成換地協議，涉補地價逾137億元，為歷來最大金額市區補地價項目，將興建2500伙住宅。合營公司回應稱，對火警極度關注，並向受影響者致以慰問，稱已妥善安置受影響工友並提供適切支援，及全面檢視建築物的防火安全措施。該公司早前委託承辦商拆卸工程，承辦商將配合調查。

相關字詞﹕三級火 長沙灣

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