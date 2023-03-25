林超英質疑人工島不科學 甯漢豪：論怎做非「做不做」

林：Y形水道減熱島無理據

根據政府最新修訂的中部水域人工島計劃，當局將填海建造3個面積合共1000公頃的人工島，以Y形水道分隔，以順應水流和避開交椅洲及坪洲的石珊瑚群落。林超英昨稱，局方不清楚海水上升引起的工程需要，認為項目花費如同「無底洞」。他批評當局聲稱Y形水道能減低熱島效應，卻未見科學理據支持。

中大城市研究課程主任伍美琴則稱，人工島的規劃密度是新市鎮的2.8倍，難言宜居，加上目前甲廈空置率高企，沒急切再加建新的核心商業區，擔心日後人工島出現規劃走樣。綠色和平認為，人工島工程將進行為期20年期間的污染，擔心Y形水道建成前已為附近生態帶來不可逆轉的破壞。

甯：倘純叫撤 政府做有益決定

甯漢豪回應稱，推動造地項目時要考慮本身目標，若目標是出於為社會好，面對反對意見時就要思考如何調適，令項目做得更好；又認為難以期望無人反對造地項目，政府會一併考慮反對意見，思考如何做得更好，若收到的意見「純粹叫撤回」，政府就要做出有益於社會的決定。

談及人工島規劃設計，她認為有必要保留Y形設計，若放棄有關設計或影響人工島水流，進而影響海洋生態，重申當局曾委託世界級專家獨立評估方案，亦獲肯定。

談及公眾諮詢即將結束，甯漢豪表示為公眾諮詢訂出時限只為方便蒐集意見，不希望外界將時限視為「死線」；而作為開放政府，加上離啟動工程仍有數年，政府仍會聽取意見。至於當局至今收到的意見書數目、支持及反對比例等，甯稱諮詢期仍未結束，稍後會向公眾交代。