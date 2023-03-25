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稱近期收視好士氣好 汪明荃驚訝「原來有困難」

【明報專訊】電視廣播將遣散約5%員工，服務無綫逾半世紀的汪明荃（圖）稱，對決定感驚訝。她稱最近公司的劇集與綜藝節目收視很好，早前出席「TVB賽馬日」很多人支持，大家士氣很好，想不到原來有困難，「聽到消息當然唔開心，裁近200人還有他們的家庭也受影響，希望將影響盡量減到最少」。

藝人黎諾懿稱疫情影響很大，「始終公司蝕緊錢，裁員冇人想，精簡架構是冇辦法之中的出路，希望2、3年重回軌道」。另一藝人劉佩玥表示，作為藝員不方便講太多，但感不捨，「這幾年受疫情影響，很多事都在所難免」。

電視廣播位於將軍澳的員工巴士站昨午仍有不少員工排隊候車，被問裁員看法時，不少人搖頭並立即戴耳機，或稱趕巴士，拒絕回應。

員工：離職有限制 裁員某程度好事

任職配音技術部門的Tom（化名）表示，兩日前已傳出裁員風聲，「我個人覺得很有可能是製作部（被裁員）」。他說，電視廣播早前開始縮減運作模式，對此形容「某程度裁員是好事，因為有些限制令我們離職有困難」。

任職資訊科技部門的David（化名）相信，裁員是要降低營運開支，「年年都蝕幾億，不裁員才奇怪」，預料所屬部門及其他幕後部組等大量裁員。問及會否擔心失業，他無奈說「冇㗎啦，裁咪咁囉！」

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