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5年蝕22億 股價昨挫逾一成

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨公布「瘦身」裁員5%，股價應聲挫11.27%，跌穿10元水平，收報9.76元，成交額近2.5億元。TVB自2018年起連年虧損，連同早前於盈利警告公告中披露預計去年或虧損最多8.3億元計，即過去5年或累積虧損達22.52億元。證券界人士表示，TVB轉型趨勢引發股價波動，建議留意公司具體發展內容。

廣告收益2018年四成 ViuTV遞升

TVB近年面對新媒體如YouTube和Netflix衝擊，加上本地免費電視市場隨着電訊盈科（0008）旗下ViuTV崛起，競爭加劇，拖累TVB廣告收益大體呈下降趨勢。根據TVB年報顯示，包括「翡翠」和「J2」等頻道的香港電視廣播分部，廣告收入自2018年的24.4億元連挫兩年至2020年的8.81億元，即使2021年反彈至10.24億元，亦僅為2018年收益的42%。

與此同時，ViuTV同期廣告收益則逐年遞升。按該集團年報顯示，廣告收入由2018年的1.88億元逐年增加，至2021年達6.15億元，而去年廣告收益亦見輕微上升，達6.16億元。

減員工未省成本 福利開支比重升

雖然TVB持續減省成本，如員工人數由2018年的4041，連跌兩年至2020年的3644，累減397人。至2021年員工人數又回升至3870，或與當年收購電商平台士多有關。不過TVB節流成效彌補不了收入減少，僱員福利開支佔整體收入比重由2018年的35.51%升至2021年49.98%。

第一上海首席策略師葉尚志分析，TVB裁員反映公司整固業務，並有轉型趨勢，需留意裁減員工的部門和管理層重新分配資源的業務，不排除在新業務增聘人手。對於股價後市表現，他稱TVB一口氣急衝後，料市場憧憬其轉型計劃，故股價在此水平趨波動，建議投資者留意TVB更多實質發展，例如直播帶貨的商品交易額等。

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