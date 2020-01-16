TVB裁員5%削外判 冀省2.6億 學者：重整資源「健康做法」 工會憂僅第一波

料裁近200人 勞福局關注

勞工及福利局長孫玉菡昨出席「耆青連心樂融融計劃」分享活動主禮後回應提問，表示很關注裁員情况，會確保僱主根據勞工法例，向受影響員工作必須及合理賠償，勞工處勞資關係科已做好準備，向任何受影響員工提供協助。

許濤給員工的通告形容，今次變動屬「很艱難的決定」，但有責任正確地引導資金流向最有效益的地方發展，以確保公司正常營運。通告表示，公司會實行成本及資源管理優化方案，將嚴格控制租金及外判工作成本，並調整人力架構、遣散5%員工，部分職位不重置，受影響員工會根據《僱傭條例》合理補償。翻查電視廣播去年8月公布的中期報告，以當時連同合約藝員及海外子公司共有3907名全職僱員計，裁員5%相當於約195人。

外判製作：節目播出半年方「找數」 以往爽快

通告另提到，公司會大幅調整節目製作預算，轉型舊有節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止，同時減少依賴外判工作，將透過自有資源以合理成本完成同等質量的工作。

有曾為TVB提供外判節目的製作團隊向本報稱，今次裁員消息傳出前，TVB已減少外判製作節目；又指TVB一向「找數」算爽快，但去年起由以往入單到付帳約兩個月，改為部分節目播出後隔近半年才完成付帳。

串流平台搶觀眾 學者：節目需有獨特性

陳學人接受本報查詢時分析，現時傳統免費電視台面對兩大困難，包括疫情令本港經濟轉差、廣告收入減少；同時近年網上串流平台興起亦「搶了很多免費電視的觀眾」，這些平台內容廣泛，有劇集、紀錄片、綜藝節目，觀眾可按自己習慣選擇觀看，為傳統電視帶來競爭。他形容，以YouTube為例，廣告類別遠較免費電視多，分薄不少電視原有廣告收益。

陳學人又形容，以往TVB在邵逸夫主理年代，沒有網上平台的競爭，同時引入「邵氏模式」即以自家班底製作節目、開創武俠片等的先河，奠定成功基礎，但近年節目質素下跌，具口碑的節目僅《東張西望》及《愛回家》。他認為，免費電視若要維持競爭力，需具有獨特性。近年ViuTV《全民造星》大受歡迎，正是例子之一。

邱達根：華人社會高認知度 宜善用新媒體

立法會資訊科技及廣播事務委員會副主席邱達根表示，在OTT（Over-The-Top）影片串流平台技術發展下，不止香港，全球電視業均面對挑戰，形容以往娛樂資訊具很強地域性，現時則全球流通，為電視業帶來競爭。他認為TVB在華人社會有高認知度，有其優勢，需善用新媒體界面發展業務，例如發展串流平台時，開放其平台引入自家節目以外內容；另建議政府可檢視電視植入式廣告規管有否放寬空間，增加電視廣告收入。

工聯會公共事業工會聯合會助理秘書長奚鴻泉稱，暫未收到TVB員工求助，形容裁員近200人數量龐大，關注TVB選擇公布全年業績前裁員是試水溫，稍後或再以虧蝕為由而有第二、三波裁員潮。他估計是次裁員首當其衝是製作部，如後勤行政人員。

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