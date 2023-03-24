藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求

文體局稱與事件無關 畫廊指崇光決定

本報曾向崇光及文體旅局查詢曾否要求將作品下架，崇光未有回應；文體旅局口頭回應稱事件與該局無關。

No Rioters作品以紅色為背景，顯示一個監控攝像頭正搖擺，畫面間中出現一大片閃爍的白色文字，裏面隱藏「戴耀廷」、「邵家臻」、「李永達」、「黃浩銘」等人的姓名及年齡等資料。No Rioters為由米蘭畫廊Art Innovation Gallery組織的影片展覽The Sound of Pixels其中一部分。

Artnet News昨報道，作品原定展出至昨日，《文匯報》前日報道形容其為「撐暴藝術品」，作品前日下架。Amadon表示，知道作品可能會引起爭議，但沒料到引起全方位審查。Amadon稱展出前沒向畫廊透露作品的隱藏信息，因不想畫廊背上責任；又說沒想過事件會發酵至現時地步，相信其作品觸動了某些人神經。報道引述Art Innovation Gallery創辦人兼行政總裁Francesca Boffetti稱，停止展出屬崇光的決定，畫廊表示尊重。