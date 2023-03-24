港聞

港聞二

藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求

【明報專訊】美國藝術家Patrick Amadon一幅隱藏反修例定罪者資料的作品No Rioters（圖），早前一度於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）大型LED顯示屏展示，作品近日下架。專門報道藝術界消息的Artnet News引述組織展覽的畫廊負責人稱，是崇光決定停止展出；Amadon則在Twitter稱作品應政府要求下架。

文體局稱與事件無關 畫廊指崇光決定

本報曾向崇光及文體旅局查詢曾否要求將作品下架，崇光未有回應；文體旅局口頭回應稱事件與該局無關。

No Rioters作品以紅色為背景，顯示一個監控攝像頭正搖擺，畫面間中出現一大片閃爍的白色文字，裏面隱藏「戴耀廷」、「邵家臻」、「李永達」、「黃浩銘」等人的姓名及年齡等資料。No Rioters為由米蘭畫廊Art Innovation Gallery組織的影片展覽The Sound of Pixels其中一部分。

Artnet News昨報道，作品原定展出至昨日，《文匯報》前日報道形容其為「撐暴藝術品」，作品前日下架。Amadon表示，知道作品可能會引起爭議，但沒料到引起全方位審查。Amadon稱展出前沒向畫廊透露作品的隱藏信息，因不想畫廊背上責任；又說沒想過事件會發酵至現時地步，相信其作品觸動了某些人神經。報道引述Art Innovation Gallery創辦人兼行政總裁Francesca Boffetti稱，停止展出屬崇光的決定，畫廊表示尊重。

上 / 下一篇新聞

塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
末代通識不設補考
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
私家車撞校巴 18學童送院檢查
私家車撞校巴 18學童送院檢查
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討