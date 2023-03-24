港聞

港聞二

染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣

【明報專訊】水果店男職員去年初染上新冠，其間涉到訪吉野家、美心MX等餐廳和乘搭港鐵，並在facebook稱「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。他否認12項「使其他人蒙受感染的危險」罪，昨在西九龍裁判法院被裁定其中9罪成立，裁判官斥他自知染病仍外出，行為自私卑劣，無視公民責任，令復常路變得更崎嶇，判入獄7個月15天。被告申請保釋等候上訴遭拒絕。

被告雷寶林（42歲）因另案服刑中，原預計今年7月獲釋。裁判官李志豪昨裁決稱，被告在招認中承認於去年2月24日兩度以不同牌子快測棒檢測，結果均為陽性，且出現發燒、喉嚨痛等症狀，提供了基礎讓被告判斷自身情况，其稱或存在「假陽性」個案只為開脫藉口。不過，李官稱被告同月28日接獲核酸檢測陰性結果通知，法庭不能在毫無合理疑點下排除他27日快測陰性，翌日再測試核酸，故裁定涉及24至26日的9罪成立，涉27至28日的3罪不成立。

李官判刑稱，案發本港正值第五波疫情，確診人數飈升，醫療資源有限，被告一己私慾牽連甚廣，或令無數無辜市民受牽連、政府抗疫心血付諸流水。李官稱被告大可着家人代購外賣和日用品，根本不應外出，遑論在餐廳除口罩吃飯，以及乘搭密閉交通工具。李官下令本案其中一個月又15天與另案同期執行，即加監6個月。

求情引望月樓空少囚8周案例 官不考慮

被告自行求情提及兩名前國泰空少違規外出一案，稱兩人引發「望月樓群組」，各只囚8周，本案無證據顯示有人因而被感染，嚴重性較低。李官認為案例無約束力，不會考慮。

【案件編號：WKCC 2950/22】

上 / 下一篇新聞

塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
末代通識不設補考
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
私家車撞校巴 18學童送院檢查
私家車撞校巴 18學童送院檢查
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討