染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣

被告雷寶林（42歲）因另案服刑中，原預計今年7月獲釋。裁判官李志豪昨裁決稱，被告在招認中承認於去年2月24日兩度以不同牌子快測棒檢測，結果均為陽性，且出現發燒、喉嚨痛等症狀，提供了基礎讓被告判斷自身情况，其稱或存在「假陽性」個案只為開脫藉口。不過，李官稱被告同月28日接獲核酸檢測陰性結果通知，法庭不能在毫無合理疑點下排除他27日快測陰性，翌日再測試核酸，故裁定涉及24至26日的9罪成立，涉27至28日的3罪不成立。

李官判刑稱，案發本港正值第五波疫情，確診人數飈升，醫療資源有限，被告一己私慾牽連甚廣，或令無數無辜市民受牽連、政府抗疫心血付諸流水。李官稱被告大可着家人代購外賣和日用品，根本不應外出，遑論在餐廳除口罩吃飯，以及乘搭密閉交通工具。李官下令本案其中一個月又15天與另案同期執行，即加監6個月。

求情引望月樓空少囚8周案例 官不考慮

被告自行求情提及兩名前國泰空少違規外出一案，稱兩人引發「望月樓群組」，各只囚8周，本案無證據顯示有人因而被感染，嚴重性較低。李官認為案例無約束力，不會考慮。

【案件編號：WKCC 2950/22】