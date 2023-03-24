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港聞二

料外籍客增 水上樂園招聘外語人才

【明報專訊】旅發局早前預測2023年全年訪港旅客將約2580萬，海洋公園水上樂園預料未來入園外籍旅客逐步增加，宣布本月29日將舉行招聘會，擬聘請逾100個全職職位，以招聘操英文或多國語言者為主，職位涵蓋水上設施營運、遊客服務、餐飲、零售等。園方稱，今次招聘設有迎新獎勵，對於新聘用的長工或合約期不少於一年的員工，在服務滿6個月後將獲6000元獎勵。

設迎新獎勵 做滿半年有獎金

水上樂園營運總監貝偉樂表示，現時水上樂園約有20餘非廣東話母語員工，今次招聘面向任何國籍的香港居民，期望能請到更多具流利英文或多語言溝通能力員工。他又說，樂園為水上設施營運部員工提供一系列水上安全訓練，即使從未接受過救生員訓練亦可申請。員工亦可享家屬優惠，帶親朋好友入園遊玩。

涵營運餐飲零售 設水上安全訓練

樂園透露，水上設施營運部人手需求相對較大，主要負責操作水上設施、水上安全監察、輪候人流管制等。有意應徵者需具備良好中英文溝通技巧，以有效講解及指導訪客使用水上設施。而為讓外籍員工更好融入團體，會提供廣東話相關課程。

仍需懂簡單粵語 會提供課程

今年1月入職的Bea來自菲律賓，是水上樂園首名操英語前線員工，她說現時會定期參加廣東話課程，但目前最大的職場挑戰仍是語言障礙，「不少遊客只說廣東話，同時和一些同事交流需要花更多時間聽懂彼此」。

水上設施營運總監郭鈴怡亦負責協助外籍員工，她說與外籍員工溝通時需花更多時間解釋清楚專業名詞，但強調水上樂園擁有「國際化」工作環境，與外籍員工相處時，她通常會找一個共同話題，比如互相學習對方的語言。

郭鈴怡續稱，日常工作仍需外籍員工掌握基本廣東話，舉例稱園區不同設施均有中文名，掌握設施的中文發音對外籍員工來說較困難，現時的最低要求是期望外籍員工能以廣東話表述園區設施要求的身高、體重，以及安全守則等基本信息。

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