最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」

【明報專訊】終審法院首席法官張舉能周一（20日）率團訪問內地3日。中國最高人民法院副院長楊萬明在深圳會見張舉能等人時表示，希望本港司法機構維護特區憲制秩序，以及「不斷完善特別行政區司法制度和法律體系」。張舉能引述中共二十大報告中提出完善特區司法制度和法律體系，司法機構對此高度重視，「將繼續努力探索改革措施」。
張：努力探索改革措施
今次是張舉能2021年上任後，第二度官式訪問內地。2021年，楊萬明也有陪同最高法院時任院長周強會見張。
內地官方《人民法院報》昨以頭版報道楊萬明與張舉能會面，引述楊稱希望本港司法機構嚴格按照中國《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，維護特區憲制秩序，完善特區司法制度和法律體系，並加強兩地司法交流合作。楊又呼籲兩地司法同仁抓緊大灣區歷史機遇。
張官則引述國家主席習近平去年七一訪港講話中，提及支持香港保持普通法制度及肯定司法機構獨立行使審判權。他說司法法律界備受鼓舞，會努力以香港所長，服務國家所需。他說司法機構在一國兩制方針下，「將繼續全面準確實施憲法、基本法與香港國安法」，並與內地法院加強交流、深化司法合作。
訪粵期間，張官率領代表團分別考察最高法第一國際商事法庭、廣州互聯網法院等。