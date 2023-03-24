最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」

張：努力探索改革措施

今次是張舉能2021年上任後，第二度官式訪問內地。2021年，楊萬明也有陪同最高法院時任院長周強會見張。

內地官方《人民法院報》昨以頭版報道楊萬明與張舉能會面，引述楊稱希望本港司法機構嚴格按照中國《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，維護特區憲制秩序，完善特區司法制度和法律體系，並加強兩地司法交流合作。楊又呼籲兩地司法同仁抓緊大灣區歷史機遇。

張官則引述國家主席習近平去年七一訪港講話中，提及支持香港保持普通法制度及肯定司法機構獨立行使審判權。他說司法法律界備受鼓舞，會努力以香港所長，服務國家所需。他說司法機構在一國兩制方針下，「將繼續全面準確實施憲法、基本法與香港國安法」，並與內地法院加強交流、深化司法合作。

訪粵期間，張官率領代表團分別考察最高法第一國際商事法庭、廣州互聯網法院等。