「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題

政府在會後發新聞稿指出，與會者就議題深入和熱烈討論，顧問團成員對香港未來發展充滿信心和期盼，並建議香港在鞏固和利用自身優勢的同時，應突破傳統思維、謀求政策創新，並積極融入國家發展大局，加強對外交流和強化區域聯繫。李家超表示顧問團陣容鼎盛，他感謝各人百忙中出席會議。李又稱，顧問積極並坦誠地出謀獻策，「真知灼見在現時全球經濟面臨巨大不確定性、地緣政治持續緊張等的情况下，尤為重要」。

按政府昨日公布，會議分組舉行，各人均有機會發言，其中首節討論經濟發展的會議，商界吳光正、李民斌、李澤鉅、沈聯濤、黃志祥等在席，而前官員如唐英年、馬時亨等也相繼發言。在各環節中，有成員透過視像參與。

政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國、特首辦主任葉文娟和特首政策組組長黃元山等列席會議。李家超昨晚在禮賓府設宴款待顧問團成員，以示感謝。

政府於3月17日公布成立特首顧問團，委任34人，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。