陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否

證明書不代表案中行為構成犯罪

根據律政司日前提交立法會的修例草案，除非特首有充分理由相信海外大律師執業不涉國安，或「不會不利於國家安全」，否則不能參與。根據國安法第47條，特首發出證明書對法院有約束力。

陳弘毅昨在港大法律學院論壇上提及，根據草案字眼理解，特首可在證明書內判斷行為或事件會否不利國家安全。他接受本報查詢時說，特首在47條下判斷海外律師參與國安案件，議題本身涉國家安全，但特首按國安法47條發出的證明書不是一項立法行為，不代表案中的行為構成犯罪。

律政司長林定國解釋人大解釋國安法時，曾引述《基本法》第19條賦權特首在案件涉及國防或外交時，向法院發出證明書。

楊艾文：證明書後果不清 需釐清執行機制

另一港大法律學者楊艾文提及，有別國防外交事務下本港法院並無管轄權，特首按國安法47條發出證明書後，後果並不完全清楚，例如不完全確認法院權力。他分析，日後可能需要釐清發出證明書後的執行機制，例如今次就需要修訂法例。

對於引發釋法風波的英國御用大律師Tim Owen能否繼續代表被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英，陳弘毅重申，根據《法律執業者條例》批出資格都要符合當時法例。他相信法院需要重新處理一次Owen的認許資格，並反問經歷修例及人大釋法訂明需特首證明書，「如果你是法官，會不會讓他根據上次認許（出庭）」？

有外國領事館代表說，對於有意見認為可用入境法例限制Owen入境感到震驚，形容香港吸引之處，正是較其他地方相對容易申請入境簽證。該代表問及，一些國家對龐大金額商業訴訟視為涉及國家安全，關注企業律師會否不能來港；大律師公會主席杜淦堃表示，修例只影響出庭的大律師，雖然涵蓋民事及司法覆核案件，但相信實際發生機率較小。