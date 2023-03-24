港聞

港聞二

陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否

【明報專訊】政府因應人大常委會釋法而提出修訂《法律執業者條例》，限制海外律師參與《港區國安法》案件。基本法委員會委員陳弘毅表示，今次方案顯示特首按國安法第47條發出證明書，除了可處理相關行為是否涉及國家安全，也「進一步」判斷行為或事件會否不利國家安全（contrary to the interest of national security），而草案列明特首可以此理由拒絕海外律師參與涉國家安全案件。

證明書不代表案中行為構成犯罪

根據律政司日前提交立法會的修例草案，除非特首有充分理由相信海外大律師執業不涉國安，或「不會不利於國家安全」，否則不能參與。根據國安法第47條，特首發出證明書對法院有約束力。

陳弘毅昨在港大法律學院論壇上提及，根據草案字眼理解，特首可在證明書內判斷行為或事件會否不利國家安全。他接受本報查詢時說，特首在47條下判斷海外律師參與國安案件，議題本身涉國家安全，但特首按國安法47條發出的證明書不是一項立法行為，不代表案中的行為構成犯罪。

律政司長林定國解釋人大解釋國安法時，曾引述《基本法》第19條賦權特首在案件涉及國防或外交時，向法院發出證明書。

楊艾文：證明書後果不清 需釐清執行機制

另一港大法律學者楊艾文提及，有別國防外交事務下本港法院並無管轄權，特首按國安法47條發出證明書後，後果並不完全清楚，例如不完全確認法院權力。他分析，日後可能需要釐清發出證明書後的執行機制，例如今次就需要修訂法例。

對於引發釋法風波的英國御用大律師Tim Owen能否繼續代表被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英，陳弘毅重申，根據《法律執業者條例》批出資格都要符合當時法例。他相信法院需要重新處理一次Owen的認許資格，並反問經歷修例及人大釋法訂明需特首證明書，「如果你是法官，會不會讓他根據上次認許（出庭）」？

有外國領事館代表說，對於有意見認為可用入境法例限制Owen入境感到震驚，形容香港吸引之處，正是較其他地方相對容易申請入境簽證。該代表問及，一些國家對龐大金額商業訴訟視為涉及國家安全，關注企業律師會否不能來港；大律師公會主席杜淦堃表示，修例只影響出庭的大律師，雖然涵蓋民事及司法覆核案件，但相信實際發生機率較小。

相關字詞﹕黎智英案 海外律師 法律執業者條例 國安法釋法 陳弘毅

上 / 下一篇新聞

塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
末代通識不設補考
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
私家車撞校巴 18學童送院檢查
私家車撞校巴 18學童送院檢查
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討