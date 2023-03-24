港聞

港聞二

晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜

【明報專訊】冰球港隊上月在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播國歌時出錯，港協暨奧委會昨就事件與冰協管理層會面。領隊關婉儀會後稱在事件上感無辜，但同意任何機構在什麼時候都有改善空間。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜會後稱，冰協有很大改善空間；而港協今日會舉行會議討論事件，屆時將交代港協看法及跟進工作。翻查「香港冰球協會有限公司」過去5年財政報告，冰協2019至2022年期間每年獲政府資助約248萬至約357萬元，佔每年收入約三成。

港協：冰協有很大改善空間

港協暨奧委會昨與冰協管理層會面約1小時，出席者同時包括冰協主席簡揚傑、冰協委員李雅婷及港協暨奧委會行政總裁鄭國鴻等。港協上周要求冰協釐清初步報告疑問之處及與冰協管理層會面，若限期前未回覆將有跟進行動，關婉儀其後回應稱早已承諾周一回覆，對港協一直公開指摘冰協未有回應感到非常遺憾。她形容昨午會面氣氛良好，又透露會上有澄清相關誤會。

港協今討論 料將有公布

至於早前曾說事件影響球員心情，關婉儀昨稱比賽已結束，沒受影響，而冰球港隊今次在世界錦標賽分別得第三及第二名，形容成績不錯。

被問及會否擔心懲處，關婉儀認為「無得擔心」，稱已有問題出錯，料港協今日有公布。

被問及最終會否制裁冰協，包括暫停其會員資格或暫停津貼和資助，港協上周稱一切「言之尚早」，有待釐清事實後再決定。參考去年財政報告，冰協收取約248萬元「政府資助」，佔整體收入約26%；而「訓練與入場費」及「贊助與津貼」分別獲約373萬及約315萬元，佔整體收入約39%和33%。支出方面，財政報告提到協會去年主要針對冰球和直排曲棍球提供活動及進行推廣。報告顯示有約138萬元用作行政費用，而另826萬元則使用在各個項目。

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