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引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行

【明報專訊】政府前日公布三隧分流方案，8月2日先推「633固定收費方案」，目標今年底前實施「不同時段不同收費」。運輸署長羅淑佩昨解釋，政府曾評估，包括考慮交通運輸模式、住戶交通習慣調查、聽取運輸業界及車主團體意見等，綜合得出現有方案；又說根據調查結果，若繁忙與非繁忙時段收費差距20至30元，約一半受訪市民出行習慣會改變，政府亦樂見多些駕駛者於非繁忙時間出行，強調非懲罰繁忙時間駕駛者。

運輸署昨晚回覆本報查詢稱，「2022年交通習慣調查」於2022年9月開始，已完成逾3.5萬個住戶的訪問，當中邀請擁有私家車者分享過海隧道收費對出行習慣影響，包括會否考慮轉乘公共交通工具或選擇繁忙時間以外過海等。

羅淑佩昨在港台《千禧年代》稱，市民普遍期望西隧8月2日收回經營權時可即減價，政府決定分兩階段實施，8月2日先推行「633」收費方案，即私家車西隧收60元，紅隧及東隧劃一收30元，視乎流量及適應情况等再推行下階段的不同時段不同收費。

認收費難記 倡記4數字

羅說，明白市民未有「實戰」經驗或較難記住不同時段不同收費，但只需記住4個數字更清晰，包括早上7時半前收20元，之後每兩分鐘加兩元；早上10時15分起每兩分鐘減兩元至30元；下午4時30分起又會每兩分鐘加兩元；晚上7時起每兩分鐘減兩元至20元。未來有「易通行」後可更爽快過海。

汽車會質疑時機不合

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，不同時間不同收費有助鼓勵駕駛者在非繁忙時間出行，將繁忙時間讓予巴士等公共交通工具，但關注三隧劃一繁忙時間，或令西隧發揮不到分流作用，希望三隧繁忙時間劃分各有不同，以鼓勵市民使用晚間的非繁忙時段。汽車會會長李耀培認為新收費方案複雜，質疑首階段「633」推得不合時。他稱，政府收回西隧專營權後，駕駛者期望當局大幅調低西隧收費，惟減幅有限，又認為西隧收60元仍過高。

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