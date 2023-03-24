疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成

首訪港內地客讚藝術氣氛濃

Art Basel昨首日開放公眾入場，場內所見，大部分畫廊迫滿人，主辦方一度廣播稱場內繁忙，籲參觀者小心碰撞。來自內地的何先生首次訪港，形容展會是國際盛事，慕名而來。他說本身在內地文化單位工作，認為香港藝術氣氛濃厚，自己特別喜愛印象派藝術品。

展商：前兩年只賣出兩成

來自台北的參展畫廊「亞洲藝術中心」市場行銷部業務總監林怡慧形容銷情「非常非常的好」，反應熱烈，客戶來自內地、馬來西亞、印尼，除有兩幅正洽談，其他均已賣出，最貴一套作品售30萬至32萬美元。她稱今年更發掘多個具潛力客戶，得到不少聯絡。

林怡慧稱，以往均做到八成銷售，但過去兩年銷情非常差，平均只能做到兩成銷售量，最差僅賣出兩幅畫，「也是本來的客戶」。她稱當時入境及回台須隔離，決定不派職員到港，只聘兼職學生負責看場，「因為不敢帶太貴的藝術品來，沒有人（職員）在展會，會擔心，亦不知道人流如何」。

展會不乏多個本地藝術家作品，包括新晉藝術家李寧的《同枱食飯》，畫中不同人在一座山上各自踢毽，但目標同樣是要踢到上方的洞裏。本地知名藝術家周俊輝以油畫將《卧虎藏龍》的一幕記下，對白為「江湖裏卧虎藏龍，人心何嘗不是」，兩幅作品均吸引不少人拍照觀賞。

外國收藏家「多年無見終重逢」

畫廊「Gallery EXIT 安全口」經理陳芍君表示，Art Basel在港開展以來均有參加，今年外國收藏家數目大增，「以往喺外國做展覽時會見到佢哋（收藏家），好多年都冇見，今年終於可以喺香港見番」。她提到，周俊輝很多作品均與電影畫面及時政有關，下方均配有字幕，「有意思的字句、精警句子，（藝術家）對社會的看法」；她說今年並無額外審批程序，「有啲畫面唔想畫，咪唔畫出嚟」，認為審查方面在藝術界較細，因創作者可用抽象形式表達。