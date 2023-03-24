七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」

求情稱不涉縱火 嚴重性中低

被告為學生黎穎豪（現年20歲，下同）、學生陳景行（21歲）、遊戲中心職員陳俊僑（21歲）、室內設計師黃家祈（30歲）及廚師何宇軒（29歲）。黎另被控一項「管有物品意圖摧毁或損壞財產」罪，獲不予起訴。辯方求情稱，當日暴動嚴重程度為低至中低，不涉縱火，警方亦沒用催淚彈。

案情指稱，2019年有人網上呼籲群眾集結，以中斷同年7月1日灣仔金紫荊廣場的升旗儀式。自當日早上5時許，約200至300人於演藝道與龍匯道交界聚集，與警方對峙，何宇軒站在示威者中。早上7時許，警方推進驅散示威者，雙方發生肢體及激烈衝突。黎穎豪持雨傘站在前排，後退時揮動雙手；黃家祈向警方擲水樽，其後走近及接走另一示威者撤退；陳景行曾站在前排，手指向警方。5人當場被捕，黎警誡下稱只想表達訴求，陳俊僑則稱只是站立，無做犯法的事。

【案件編號：DCCC 330/22】

（反修例風暴）