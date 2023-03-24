港聞

港聞二

控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識

【明報專訊】「立場新聞」被控發布煽動刊物案，昨於區域法院進入第46天審訊。控方重提前總編輯鍾沛權被捕後承認審批其中15篇涉案文章，問他是否「一心諗住要攬晒（責任）」。鍾沛權自言作為總編輯，對所有文章負責是常識，更不希望保持緘默而反令警方再拘捕其他同事蒐證，「我寧願我講晒畀你哋聽，你唔好搞其他人喇！」鍾又憶述，看到警方展示涉案文章後大感憤怒，「覺得有冇搞錯呀！呢啲文章都可以攞嚟針對一個香港傳媒機構」。審訊下周一續。

警方國安處2021年上門拘捕鍾沛權後，向他展示被指為煽動刊物的20篇立場文章，鍾承認其中15篇是他任職總編輯時審批發布。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨稱，鍾在庭上解釋立場持平報道新聞，屬新聞自由，問他「當時有冇諗過解釋畀警察聽？」鍾稱當時律師判斷最有利是保持緘默，但他認為「冇乜嘢需要隱瞞」，亦希望保護同事，故承認審批文章。

控：文章下架「安全系數應高」

鍾：被捕證無用

控方向鍾指出，立場2021年6月將所有評論文章下架，「安全系數就應該好高，冇咩值得驚」；鍾反問「咁佢（警方）都上門，點會唔驚啫」，並憶述當時看到20篇涉案文章，感憤怒意外，「覺得有冇搞錯呀，呢啲文章都可以攞嚟針對一個香港傳媒機構，咁香港傳媒仲有咩生存空間呀？」他又認為，自己被捕亦證明下架決定無用，立場還是被針對。

原望年初審結照顧陳沛敏

鍾沛權與同案時任署任總編輯林紹桐被起訴後還押，林去年11月開審後獲准保釋，鍾則在12月保釋。控方問鍾為何候審時無再申請保釋，鍾解釋認為獲批機會微，「我唔想再花時間、心力去做唔會成功嘅事」。鍾表示，案件開審時，他預計今年初審結，其妻子、正還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏當時亦預計今年初判刑，他希望盡早刑滿，照顧由還押轉為服刑的妻子，亦認為若與林一同申保會降低機會。

另外，控方繼續引用BBC編輯方針提問，其間將「持平（impartiality）」錯譯「中立」，將「公平地反映反對聲音（fairly represent opposing viewpoints when included）」錯譯「公平地包括反對聲音」。鍾質疑控方「你英文咁好，你係咪刻意曲解呢句英文」；伍反問「你話我曲解，即係對我指控，同個議題有咩關連？」鍾解釋他只認為控方應已作準備，對翻譯出錯感震驚。伍欲再追問，被主審法官郭偉健打斷，「唔好再講落去，好無？」伍隨後再三度指「你話我曲解吖嘛」，要求鍾確認她引述內容是否準確。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

上 / 下一篇新聞

塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試
末代通識不設補考
末代通識不設補考
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
西九法院外 行車天橋加裝300米防護網
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
七一金鐘示威5人認暴動 官：見極度勇武派「推青年出去」
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
友致電求救 黑漢到場欲援捱斬
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
疫後首藝術大展 入場人龍百米 Art Basel開鑼  畫商：已賣八成
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
引調查撐三隧分時段方案 運署：差30元 半數改出行
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
晤港協「澄清誤會」 冰協領隊稱播錯國歌事件無辜
私家車撞校巴 18學童送院檢查
私家車撞校巴 18學童送院檢查
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
陳弘毅論外狀接案：特首證明書可判斷不利國安否
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
「特首顧問團」首次會議 李家超：將定優先課題
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
最高法副院長晤張舉能 籲「不斷完善司法制度」
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
料外籍客增 水上樂園招聘外語人才
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
染疫漢入餐廳搭港鐵囚7月半 官斥自私卑劣
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
大堂沒貼辦公樓層二維碼 入境主任用「假安心」罪脫
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
男子倒斃廁所 揭釣魚機賭檔
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
藏反修例信息崇光巨屏作品下架 作者稱政府要求
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】23講者全男班 科技研討會話有邀女性
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】城巴新巴合併 員工享一日「合併假」
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】回顧抗疫 明德醫院話無拒收公院病人
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】深水埗公共圖書館下周四開館
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】海關首屆歌唱比賽「海量粉絲」
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討
【Emily】顏汶羽見孫玉菡傾最低工資檢討