控：承認審批文章欲攬責 鍾：總編負責是常識

警方國安處2021年上門拘捕鍾沛權後，向他展示被指為煽動刊物的20篇立場文章，鍾承認其中15篇是他任職總編輯時審批發布。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨稱，鍾在庭上解釋立場持平報道新聞，屬新聞自由，問他「當時有冇諗過解釋畀警察聽？」鍾稱當時律師判斷最有利是保持緘默，但他認為「冇乜嘢需要隱瞞」，亦希望保護同事，故承認審批文章。

控：文章下架「安全系數應高」

鍾：被捕證無用

控方向鍾指出，立場2021年6月將所有評論文章下架，「安全系數就應該好高，冇咩值得驚」；鍾反問「咁佢（警方）都上門，點會唔驚啫」，並憶述當時看到20篇涉案文章，感憤怒意外，「覺得有冇搞錯呀，呢啲文章都可以攞嚟針對一個香港傳媒機構，咁香港傳媒仲有咩生存空間呀？」他又認為，自己被捕亦證明下架決定無用，立場還是被針對。

原望年初審結照顧陳沛敏

鍾沛權與同案時任署任總編輯林紹桐被起訴後還押，林去年11月開審後獲准保釋，鍾則在12月保釋。控方問鍾為何候審時無再申請保釋，鍾解釋認為獲批機會微，「我唔想再花時間、心力去做唔會成功嘅事」。鍾表示，案件開審時，他預計今年初審結，其妻子、正還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏當時亦預計今年初判刑，他希望盡早刑滿，照顧由還押轉為服刑的妻子，亦認為若與林一同申保會降低機會。

另外，控方繼續引用BBC編輯方針提問，其間將「持平（impartiality）」錯譯「中立」，將「公平地反映反對聲音（fairly represent opposing viewpoints when included）」錯譯「公平地包括反對聲音」。鍾質疑控方「你英文咁好，你係咪刻意曲解呢句英文」；伍反問「你話我曲解，即係對我指控，同個議題有咩關連？」鍾解釋他只認為控方應已作準備，對翻譯出錯感震驚。伍欲再追問，被主審法官郭偉健打斷，「唔好再講落去，好無？」伍隨後再三度指「你話我曲解吖嘛」，要求鍾確認她引述內容是否準確。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）