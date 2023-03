同意戴硬銷否決權 文件「無諗成大家有共識」

呈堂初選文件包括九龍西協調文件初稿、以「final.docx」命名的最終版本等,涵蓋否決權字眼。在辯方盤問下,區指戴耀廷2020年6月發布部分檔案,後來記者會上「視之為共識」。辯方質疑文件並非初選參加者共識,區稱難「一刀切」回答,並稱無論是「會積極運用」或「會運用」否決權的字眼,都無法取得共識。

指文件提否決權「立場有差距」

法官李運騰和陳慶偉追問,那些文件旨在記錄各人共識、邀請各人同意,抑或是戴耀廷捏造而成?區稱「無特別諗成大家有共識……如果你話邀請人,會話檔案係『邀請函』」。區自言,當時覺得初選非錯事,認同積極運用否決權,因初選參加者持不同政治立場,「同戴耀廷去講到件事好盡,係有差距」。

聆訊期間發生一段小插曲,辯方形容參選人在初選論壇激辯,並非互相攻擊,而是攻擊制度,區同意說法。被問到何謂「制度」,辯方指是「CCP」(中共)。李官隨即糾正,中共是當權者而非制度(It's the authority, not the system),庭上多人發笑起哄。

(初選案)