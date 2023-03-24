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自言不願收窄否決權詮釋空間 區：墨落屬內鬥 尊重而不樂見

【明報專訊】「35+」初選案昨日踏入第30天審訊，區諾軒續接受辯方盤問。對於有人發起「墨落無悔」聲明書，以示將運用否決權，區稱不關心誰人簽署，但亦不樂見該聲明出現，認為簽聲明可謂「內鬥」和綑綁他人的做法。他重申「35+」初衷是以選票反映民意，非「推銷希望」，若有參選人被取消資格（DQ），計劃或告失敗。被問到「35+」是否一場「美夢」及「注定失敗」？區說：「好難一概而論。」

助選袁嘉蔚歸類「抗爭派」

稱沒特別支持某一理念

區諾軒早前曾稱抗爭派比傳統民主派較進步，昨在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下表示，抗爭派較主動及多元，非隸屬一個政黨。區把認罪的袁嘉蔚歸類為抗爭派，他又自言在任立會時屬「相對進步」。區確認他2020年曾為袁助選時，何桂藍在場。法官陳慶偉問區是否支持其抗爭理念？區稱，他沒特別支持某一理念，因他曾任港島立會議員，遂替港島參選人助選。

2020年6月，鄒家成被指有份草擬「墨落無悔」聲明書，何桂藍等多名被告簽署；被問到是否得知袁有簽聲明，區自言無關心任何人簽聲明，稱是各人的自由。區稱當時表示尊重，不希望他們繼續質疑大會，但認為簽聲明可謂「內鬥」和綑綁他人的做法，他不樂見該聲明，亦不願收窄否決預算案的詮釋空間。

稱初衷反映民意非「推銷希望」

庭上其後展示區所撰文章，表明他發起「35+」初衷是善用選票、反映民意。區強調「35+」非要推銷或售賣希望，因仍有國安法、DQ等。法官李運騰問，是否即不將「35+」描繪成美好前景去宣傳？區回答，如有參選人被DQ，民主派未必做到立會過半，同意李官所指計劃可能失敗。

區又稱，「墨落無悔」尚未出現，已估計參選人或因政治聯繫無法參選，例如香港眾志黃之鋒「一路無得入閘」，難通過審查。李官關注，區何時察覺參選人有DQ風險及認為初選不可行？區稱，DQ風險一開始已存在，直至6月有輿論指參選人發表言論會有入閘風險，致初選可能無法成事。

初選後撰文稱港成破局

區：指選舉自治受影響

至約8月，區退出初選後見國安法通過和立會選舉延期，撰文談及香港已成「破局」。他昨供稱，破局意指「定期選舉」和「高度自治」受影響；而他和戴耀廷當時分別退出初選和宣布休息，區認為參選人自此不受約束。此外，區憶述2020年前曾接受何桂藍訪問，認同她是「醒目」的政治記者。Beel最後問區，「35+」是否不會發生的美夢？李官此時亦問是否即注定失敗？區稱，很難一概而論。Beel盤問完畢後，由鄒家成的大律師盤問區。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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