1500即日籌早上派完 高鐵長途票開售被批亂

【明報專訊】高鐵香港段下周六（4月1日）起全面復運，新增10條往廣東省以外的內地城市長途路線，車票昨起開售，大批市民一早到西九龍高鐵站購票，港鐵在站內向現場輪候購票者派籌，1500張櫃枱購票的即日籌早上10時全數派出。有在場市民稱不懂用「中國鐵路12306」網頁購票，批評港鐵安排混亂。港鐵表示，昨日已加派逾60名職員協助，車站運作大致暢順有序，站內亦設諮詢站，解答使用12306購票平台的問題。
有人不懂用「12306」
港鐵：諮詢站解答
港鐵昨在西九龍站透過廣播呼籲未能取籌者離開，改用自助售票機、中國鐵路12306網頁或向指定旅遊代理購票；有不少市民排隊原打算即場購票，最終撲空。郭女士與友人未能取籌，她自言不熟悉網上購票操作，「我們一籌莫展，職員告訴我用12306，但到時如何購票，我們老人家沒辦法處理」。郭最終未能購票，考慮改在深圳出發。同樣未能購票的林小姐批評現場指示欠清楚，港鐵開售新路線車票安排失當，冀增設電話購票服務。
往福州潮汕肇慶東銷情好
高鐵全面重開的長途路線將途徑41個站，包括5個新站，涉10條路線，昨可購買由下月1日至6日的車票。港鐵表示，由於不少市民計劃於清明及復活節假期出行，列車服務需求殷切，其中以4月1至5日由西九龍站出發至福州、潮汕及肇慶東的銷售最熱烈。
「12306網頁」截至昨晚7時顯示，終點站福州、廈門及肇慶東的3條路線車票全顯示為「候補」；往南寧東僅餘清明節翌日（6日）有票。往上海虹橋、北京西、天津西、長沙南、昆明南所有日子仍有票售，部分班次的一等座則只餘「候補」。