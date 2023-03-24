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港聞二

「高才通」雕塑家：港是好平台 擬長留

【明報專訊】政府去年底推出高端人才通行計劃，兩個月接獲逾1.4萬宗申請，8797宗獲批，3類獲批個案中，B類（申請前5年內累積至少3年工作經驗的全球百強大學畢業生）佔整體近半（見表），當中包括來自北京、以雕塑聞名的「八十後」藝術家任哲。任哲來港後受訪，形容香港是亞洲很開放和國際化的城市，是「非常好的傳播平台」，認為在香港可將中國文化傳播世界各地，有意長留香港生活。他透露正籌備明年在港舉辦金庸展，展出金庸筆下不同英雄人物的雕塑。

傳播中國文化 擬明年辦金庸展

佇立中環交易廣場平台的雕塑《雲端》出自任哲的手。現年39歲的任哲3歲已寫書法，10多歲開始學畫，18歲開始製作雕塑，畢業於北京清華大學美術學院，獲雕塑系學士及碩士學位。他早與香港結緣，2011和2017年曾來港辦展覽，後來在中環成立雕塑館展出作品。一個多月前，他提交高才通B類申請，獲批後近期來港，昨在《雲端》雕塑下受訪。

被問香港有何吸引，任表示「我在做中國傳統文化最潮流、最當代的表達」，香港是亞洲一個很開放和國際化的城市，「我覺得在這裏可以將中國文化傳播到世界各地」。他說香港有很多美術館和博物館，生活很方便，很喜歡香港。

「當你不關注時 沒有那麼多政治」

談及香港如何幫助他發展事業，任哲形容香港是非常好的傳播平台，藝術發展國際化。被問香港近年發生很多事情，會否影響傳播平台的角色，他稱「昨天的一頓飯不好吃，不能代表明天這頓飯不好吃」，自言對香港充滿信心。至於會否覺得香港政治敏感程度比北京或其他內地城市低，任哲說：「我們搞藝術，很少關注政治，其實政治敏感度，當你不關注的時候，也沒有那麼多政治。」

任哲來港除了參觀Art Basel，主要是觀察場地。自言是金庸迷的他透露，正策劃明年在香港舉辦金庸展，擬展出金庸筆下不同英雄的雕塑，心儀場地是香港文化博物館，希望展覽能與金庸館「聯動」。他最喜歡令狐冲，形容令狐冲非常自在逍遙、具備大俠氣質，希望成為像他一樣的人。

稱年輕人要武俠精神「顛覆自己」

被問為何常以武士或武俠作為雕塑創作基礎，任哲說作為年輕人，每個人在目前教育背景和知識結構下「思考上是okay，但是很多年輕人妥協，不太敢去超越自己或顛覆自己，或跳出自己舒適圈」，認為年輕人更需要武俠精神，「需要有顛覆自己的勇氣」。

任哲形容，香港是中國最好的對外經濟和文化窗口，「還是我最首選的城市」，未來希望通過香港把內地一些文化「走向世界」，又稱很多內地藝術家有意來港，自己亦有意長留生活。

相關字詞﹕搶人才 雕塑 高才通 任哲

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