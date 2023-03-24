事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高

被問到公立醫院為何近日事故頻生，醫管局行政總裁高拔陞回應稱，醫管局一半樓宇樓齡逾30年，過百幢則樓齡逾50年，故維修保養有一定挑戰。醫管局本月初成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，將就應對及通報機制等提交建議。

舉例紙塞馬桶 醫局：難列硬指標

高拔陞指出，相信委員會可如期在3個月後提交報告。他另補充，大會昨日通過醫管局日後是否向公眾通報事故時須考慮三大因素，強調當中要視乎每宗個案的整體情况，判斷時有多重考慮，故難以列出「硬指標」。

彭鴻昌樂見清晰通報標準

高舉例稱，抹手紙放入馬桶導致渠管淤塞屬常見意外，亦會嚴重影響服務，但當局不會每次對外公布，形容「大家都會有少少用常理去處理」。彭鴻昌表示，過往醫管局就內部通報有一套標準，惟對外交代則未有相關指標，故樂見大會訂立「清清楚楚」的對外通報標準。