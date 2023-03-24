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事故通報訂3考慮：涉傷亡 明顯阻服務 潛在風險高

【明報專訊】社交媒體或傳媒上月揭發公立醫院多宗墜物事故，引起外界詬病醫管局對外發布資訊機制。醫管局大會昨日通過「暫時性建議」，日後醫管局若有涉及人命傷亡、明顯影響服務或潛在風險高3類事故，均要向公眾公布。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，過往醫管局未有清晰指標要求什麼事故要向公眾交代，認為訂立相關指標後能「清清楚楚」，故樂見相關進展。

被問到公立醫院為何近日事故頻生，醫管局行政總裁高拔陞回應稱，醫管局一半樓宇樓齡逾30年，過百幢則樓齡逾50年，故維修保養有一定挑戰。醫管局本月初成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，將就應對及通報機制等提交建議。

舉例紙塞馬桶 醫局：難列硬指標

高拔陞指出，相信委員會可如期在3個月後提交報告。他另補充，大會昨日通過醫管局日後是否向公眾通報事故時須考慮三大因素，強調當中要視乎每宗個案的整體情况，判斷時有多重考慮，故難以列出「硬指標」。

彭鴻昌樂見清晰通報標準

高舉例稱，抹手紙放入馬桶導致渠管淤塞屬常見意外，亦會嚴重影響服務，但當局不會每次對外公布，形容「大家都會有少少用常理去處理」。彭鴻昌表示，過往醫管局就內部通報有一套標準，惟對外交代則未有相關指標，故樂見大會訂立「清清楚楚」的對外通報標準。

相關字詞﹕檢討委員會 事故 公立醫院 高拔陞 彭鴻昌

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