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灣區9醫生70護士下月公院工作 涉多項專科 彭鴻昌倡公布資歷顧公眾觀感

【明報專訊】為紓解醫管局人手壓力，局方去年9月推出大灣區醫療人才交流計劃。醫管局主席范鴻齡昨日公布，首批專科醫生共9人終獲「有限度註冊」，涉傳染病科、心血管科等專科，連同70名來自廣東省、平均年資約8年的護士將於下月來港，在公院工作。內地過往並無專科醫生培訓制度，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，相信來港醫生經驗豐富，惟考慮到公眾觀感，認為醫管局可公布更多來港醫生的年資、來港職責範圍等。有立法會議員表示，若因兩地職稱、系統有別而認為內地醫生資歷不如本地專科，屬「過時想法」。

范鴻齡表示，截至今年1月，過去一年全職醫生流失率降至7.2%、全職護士流失率稍增至11.2%，形容情况仍令人關注。醫管局去年9月推出大灣區醫療人才交流計劃，當中列明涵蓋曾來港抗疫的內地醫生；范表示9名來自大灣區的專科醫生、70名護士將於下月來港（見表）。他稱醫管局已安排連串學習及交流活動，協助他們熟悉公院運作。

辦活動助熟習 護士平均8年年資

醫衛局長盧寵茂日前透露醫管局將到英國「搶人才」。范鴻齡昨稱，醫管局行政總裁高拔陞下周將聯同港大、中大及衛生署人員到倫敦，參與駐倫敦經貿辦的海外招聘會，並與當地醫科生見面。范相信招聘外地執業醫生不容易，因他們已在當地「落地生根」，故不期望幾天招募可令他們全都願意回港。

醫局下周偕兩大赴英招聘 「未憂競爭」

范鴻齡補充，局方「連聘書都會帶去」，並將安排專人獨立跟進有意來港者，解決住屋、教育等問題。他另透露，目前有計劃去世界各地舉行招聘會，例如澳洲等。被問到招聘人數有否目標，高拔陞補充，局方公布計劃後收到不同查詢，故對成效感樂觀，亦歡迎不同專科的醫生，惟認為現時談及目標數字「言之尚早」。

暫13醫生獲特別註冊 6受聘醫局

翻查醫委會資料，政府開設「特別註冊」至今，共13名醫生經此途徑在港註冊，其中6人受聘於醫管局。被問到與兩所醫學院在外一起搶人才，會否擔心造成競爭，范鴻齡稱人手需求各異，舉例熱愛科研的醫生可能選擇到大學工作，而與兩間院校合作招聘，能將有不同需求的人「全部搶回來」，「每搶一個人才都係香港得益」、「搶得愈多愈好」。

彭鴻昌向本報表示，相信來港的大灣區醫生經驗豐富，加上他們曾來港參與抗疫工作，相信並無專業問題。惟他表示，由於內地過往未有培訓專科醫生的制度，公眾或難用一般本地專科醫生的尺度評估相關醫生水平，建議局方公布更多資料，如年資、經驗等。

立法會醫衛界議員林哲玄表示，內地註冊制度和專科制度與香港不同，若因此認為內地醫生能力較弱屬「很過時的想法」。林補充，不應因內地醫生沒有相應香港專科資格，就覺得其資歷不如專科。

相關字詞﹕大灣區 海外醫生 高拔陞 范鴻齡 醫管局

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