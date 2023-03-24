灣區手記：地名共同體 ／文：尚東美

有學者指出，這顯示廣東省村落多由舊地遷徙繁衍而來，才要冠以「新」字。記者在Google Map搜尋發現，除了「新寨」之外，其餘9個「十大重名」在香港各有一個「副本」，但應未計入廣東省總數之內。

廣東（尤其是珠三角）與香港地名重複本不奇怪，早前還有一則新聞，東莞沙田鎮與香港沙田區簽署合作協議，稱兩者「地緣相近、人緣相親」，盼可「結對合作」。歷史上珠江口積沙為田，廣州、深圳、中山都有地方叫「沙田」；因為從事鹽業，所以深圳和香港都有「鹽田」；而同樣因地處海邊、要深挖地底才有淡水，於是大灣區有很多個「深井」，在「深井燒鵝」出名以後，還彼此冒認、自居正宗。

記者突發奇想，如「深井」們能不計前嫌，像「沙田」一樣攜手合作，或者能在燒鵝技術上再有突破。再進一步，若有人牽頭，廣東省可以搞個「新屋村大聯盟」或者「李屋村聯誼會」，集合幾百條村之力，不知能擦出什麽火花呢？

文：尚東美