大灣區GBA新聞：預製菜企業百強 廣東最多 香港灣仔碼頭唐宮上榜 胡潤：內地市場增長快

今次為胡潤研究院首度評選預製菜產業，對象是從事預製菜生產的企業，即生產以農畜禽或水產品為原料，配以各類輔料，用現代化標準集中生產，經過分切、攪拌、醃製、調味等環節預先加工，再以急凍或其他保鮮技術保存的成品或半成品。這些企業本身主要業務可以是急凍食品、農林牧漁、生鮮零售、餐飲、零售等。休閒食品如「良品鋪子」或飲料生產商如「瑞幸」則不在評選範圍。

上榜企業主營食品加工最多 佔53%

榜單根據企業主動公布及行業公開資料，分4個方面評分，包括企業市值或估值、2021至2022年上半年企業在預製菜領域的投入與舉措、企業預製菜業務在總體收入的佔比估算、企業重點預製菜產品在細分領域的市場份額。若屬上市公司，市值按照去年8月31日收市價計算，非上市公司估值則參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情况估算。入圍企業最後會評級並分為10強、30強、50強和100強。100強企業因同分原因而多出10間上榜，故企業總數為110間。

躋身10強的企業，有本身在內地經營肯德基、必勝客等餐飲連鎖品牌的「百勝中國」，賣鹵製食品聞名的「絕味食品」（見表）。另外，上榜的還有廣州酒家、海底撈、九毛九等餐飲企業，亦有盒馬鮮生、永輝超市之類生鮮零售平台。整體而言，上榜企業以主要經營食品加工的佔比最多，有53%；其次是餐飲業，佔22%。

從區域劃分，總部位於廣東的上榜企業最多，有20家，而且入圍者較多是主營農林牧漁業務。從城市劃分，廣州、佛山各有6家，並列全國第三，僅次於14家的上海和12家的北京。香港也有兩家入榜，分別是位列50強的灣仔碼頭，以及100強的唐宮。

市場按年增長20% 胡潤料5年內破萬億

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國預製菜產業發展迅速，2021年市場規模近3500億元（人民幣，下同），按年增長20%，預計未來5年內將突破1萬億元，預製菜企業也從十幾年前的2000間，增至現時超過7萬間。他形容，「預製菜」這詞語近年「很火」，但很多人還不太了解它包含哪些產品或企業，希望今次名單能幫助人們關注和了解預製菜行業。

明報記者