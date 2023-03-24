蔡筱坤續說，過往會考和高考「大規模學制轉變」至新高中學制才設有補考，「個別科目的改變，撤了一些科目，我們以往歷史上都不設補考」。

被問考評局會否因應「末代通識」考試加強閱卷人手確保順利評卷，蔡筱坤說，閱卷人手視乎考生人數多寡，基於今年通識教育科考生人數與過往相若，「所以我們不需特別加強（閱卷）人數，仍然用一樣評核方法」。

中學校長會主席連鎮邦說，今屆考生早知悉通識不設補考，相信已有心理準備，又稱近年升學出路更多，重讀需要較舊學制小，料受影響者不多。

翻查考評局統計資料，今年有42,784名學校考生和2104名自修生報考DSE通識科，共44,888人應考。考評局因應疫情，前年宣布調整2023年通識科試卷比重，卷一資料回應題佔62%，卷二延伸回應題佔38%，取消原佔20%的獨立專題探究（IES）校本評核。