染疫DSE考生可新蒲崗「指定試場」應試

須當天7時半前致電考局 自行前往

中學校長會主席連鎮邦表示，考評局事前諮詢時，不同議會和學界的主流意見都是繼續為染疫考生設立指定試場，「確診考生有考試權利，其他健康的學生亦能在安心的情况下考試」，又說如果讓考生在原校應考，學校或難以加派監考人手照顧染疫考生。

缺席續可申評審 最高第5級

考評局公開考試總監麥勁生稱，今年無劃一要求全部考生每天做快測，但建議不適者做快測，呈陰性才可赴一般試場。如考生在考試日快測陽性，須早上7時半前致電考評局公開考試資訊中心（PEIC），並自行赴新蒲崗景福街96號（文理書院（九龍）前校舍）指定試場。染疫考生亦可選擇不考筆試，申請科目評審，沿用2020年迄今安排，最高獲第5級。他提醒所有考生每個考試日須佩戴自備口罩、交健康申報表及量體溫。

趕不及考卷一 可卷二成績申評估

麥勁生說，在「稍微遲於7時半」情况下，考評局接獲考生來電申請赴指定試場，都會盡量安排。考評局學校考試及評核主管朱舜隆補充，考評局會了解指定試場的開考時間可否「順延些少」，讓染疫考生前往應試，「事實上如考生趕不及考卷一，都可去（指定試場）考卷二的考試，可因應卷二成績，申請評估卷一和整科成績」。曾染疫的考生在其他考試日康復後，則毋須聯繫PEIC，可回到准考證的指定試場應考。

去年DSE筆試期間，本港日均錄得200至600宗新冠個案，最終有18名檢疫及26名陽性考生赴竹篙灣特別試場應考，完成隔離或檢疫令才准離開。麥勁生稱，考評局審慎樂觀地估計，今年未必有大量考生「集結」在指定試場，未回應今年新蒲崗指定試場可容納多少考生。

被問為何沒在多區設指定試場，麥稱在多方協調下才覓得新蒲崗指定試場，選址交通方便，考生可自行前往，而去年竹篙灣試場是封閉設施，才有抗疫的士接送安排。

在新蒲崗指定試場，考務人員將穿上防護裝備，考生考試後需把答卷放入膠袋，待監考員收集。麥勁生稱，指定試場提供考生所需的中文或英文卷，並盡量滿足特殊教育需要（SEN）考生所需。