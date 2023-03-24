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塌天秤案 下周召死因研訊前檢討 大狀：釐清爭議助審訊更順 非一定開死因庭

【明報專訊】去年9月安達臣道房協地盤天秤倒塌，據悉死因庭下周三（29日）召開非公開研訊前檢討，討論包括研訊目的和範圍、死亡調查進度、完成調查的暫定時間表等。有大律師表示檢討主要釐清爭議，令正式審訊更順暢，最終召開死因庭與否，需聽從各方表態再考慮。

明報記者 杜沛妍

工權會稱今次較快 「早好過遲」

司法機構回應稱不評論個別案件，一般而言，死因裁判官在就某人的死亡個案進行研訊前，可就該宗死亡個案做研訊前檢討。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，過往工業意外少有研訊前檢討出現，過往死因庭因待警方調查等進度，家屬需待至少一年方獲回音，形容今次比較快接觸家屬，她認為「有早好過遲，始終家屬的記憶比較新鮮」，有利了解死者生前背景及狀况。

陸偉雄：刑案打幾年 死因庭無理由等

大律師陸偉雄表示，研訊前檢討目的主要是釐清爭議，令審訊更順暢，「正式開審之前法官想看一下與訟雙方有何可以簡化，不爭議的，可以同意案情形式處理，爭議的，中間會否涉專家證人，專家證人是否準備報告」，並透過檢討預留審期。被問及舉行研訊前檢討是否等同將召開死因庭研訊，他稱非絕對，因法庭不清楚家屬取態、方向及訴求，故法庭需召開聆訊予各方表態再考慮。不過他認為案件涉及3條人命，開死因庭「無可厚非，亦都合適」，研訊前檢討涉法律程序，建議家屬聘請律師尋求意見。

警方稱東九龍總區重案組仍繼續調查案件，暫未有人被捕；屋宇署表示正調查建築工程有否違反《建築物條例》。陸偉雄認為召開死因庭不會影響其他刑事調查進度，又說「刑事案通常打幾年，萬一定了罪可能上訴，一上訴就經年（計算）」，死因庭無理由無了期等待，死因庭呈堂證物不會直接套用至其他審訊。他說文件可否呈堂受法律規管，包括呈堂目的等。

遺孀盼「不知道的可當場問法官」

41歲死者電工許文明遺孀稱，打算透過研訊前檢討多作了解，「如果有什麼不知道，當場問一下法官」。她說自己不熟悉法律，召開死因庭研訊與否需視乎實際需要，「這方面我相信法庭」。

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相關字詞﹕研訊前檢討 安達臣道

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