楊潤雄：《維尼血與蜜》已過電檢 發行商自己撤映

電影發行商VII Pillars Entertainment前日於facebook稱《小熊維尼：血與蜜》「未能與觀眾見面」，前晚再發帖向觀眾、網民致謝，稱會繼續努力尋找質量優良、獨具特色的電影，但未交代取消放映原因。電影導演弗拉克-沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）前日向本報表示失望，估計涉及政治原因。

另外，立法會昨日舉行第八次前廳交流會，議題包括康樂文化、環保、能源、環境衛生、食物安全及漁農發展。

前廳會 議員促兩電增透明度

民建聯葛珮帆說，會上與環境及生態局長謝展寰討論加快興建轉廢為能設施，她批評本港主要靠堆填區處理廢物並不理想，建議政府盡快到內地考察轉廢為能設施。她引述局方回應正面，並正研究擴大曾嘴設施以提高效能，及在北部都會區物色土地興建轉廢為能設施。

工聯會陸頌雄關注本港電費有增無減，稱會上向謝展寰建議要求兩電增加透明度，如公布能源政策、合約條款、價格，若合約涉及敏感數據，可僅讓議員查閱並把關。