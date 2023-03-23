涉干擾初選案證人家屬 何俊仁遭撤保釋還押

原涉支聯案獲保釋

何俊仁由大律師黃錦娟代表，控方由律政司高級檢控官李庭偉代表，何俊仁胞弟、律師何俊麒亦有現身。有傳媒申請放寬《刑事訴訟程序條例》第9P條的報道限制，蘇官稱若公開聆訊內容，或影響國安法案件公正性，拒絕豁免，即傳媒不得披露是次保釋程序。

何俊仁被撤銷保釋後，原則上仍可向高等法院申請保釋。翻查資料，他前年5月起因支聯會案還押，其間就4宗示威案件共服刑18個月，去年8月向高院原訟庭申請保釋，獲國安法指定法官陳仲衡批准以現金70萬元及40萬元人事擔保保釋，同時附帶多項條件，包括「不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為」等。

支聯煽動顛覆案未有審期

何俊仁連同已解散的支聯會、前主席李卓人和副主席鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，李和鄒均還押候訊。支聯會案是港區國安法生效以來第四宗轉介高院審理的一審案件。律政司早前稱案件有涉外因素等原因，要求不設陪審團審訊。截稿前司法機構網頁顯示，案件未定下審期。

【案件編號：HCCC155/22】

（港區國安法）