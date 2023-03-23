鄧炳強：國安隱患仍存 蒙面法須保留

稱只管集會遊行 不影響日常戴口罩

鄧炳強引述中央港澳工作領導小組副組長、港澳辦主任夏寶龍本月初見特首時稱，特區政府要有憂患意識和居安思危，香港國安風險仍存在，仍有破壞力量潛伏社會，特區政府要做好風險管理及預案。

鄧炳強引述法庭裁決稱，佩戴蒙面物品並非和平集會的核心，因為不戴蒙面物品也可和平示威。他說雖然口罩令已撤銷，但明白市民或會在一段時間內選擇繼續戴口罩，《禁止蒙面規例》規管情况只是《公安條例》下公眾集會及公眾遊行、非法或未經批准集結，不影響市民在日常生活戴口罩。他說即使在集會及遊行戴口罩，是否違例也需根據個別情况而定。

民建聯李世榮關注如市民有不適並需戴口罩，參與遊行會否容易誤墮法網，以及是否需戴口罩。鄧炳強稱禁蒙面法清楚訂定以合法權限及合理辯解作為免責辯護，包括工作時有人身安全需要、宗教理由或事前已存在的醫學或健康理由，警方會根據事主行為作決定，但他舉例「豬嘴面罩就好明顯不是一個合理辯解，又例如V煞面具，我們都看不到是一個合理情况」。

陳穎欣：提審視規例者居心叵測

工聯會陳穎欣認為禁蒙面法和《國安法》有助增強對暴徒的阻嚇力，並批評有議員提出要審視規例居心叵測，認為若要檢視，應考慮提高罰則，增強阻嚇力。

（港區國安法）