前工盟6人國安處助查 無被捕 其他勞團成員曾被接觸 原因未明

據悉，國安處人員昨晨上門帶走最少4名前職工盟成員包括前主席黃迺元、前副主席鄧建華、前幹事杜振豪協助調查，被帶走者上午約11時離開警署。消息稱，前日國安處曾聯絡最少兩名前職工盟成員包括前司庫鍾松輝要求協助調查，並曾接觸其他勞工團體。

鄧建華稱按國安法「無可奉告」

鄧建華昨午在facebook表示，「人已安全，返工」，並稱基於《港區國安法》第63條，「因何故現無可奉告」。有關條例列明「配合辦案的有關機構、組織和個人應當對案件有關情况予以保密」。

警方去年2月引用《社團條例》向已解散的職工盟索取資料，職工盟其後沒按要求交資料，黃迺元、鄧建華及鍾松輝承認「沒有遵從通知規定提交資料」罪，同年11月各判罰款8000元。

涉干擾審訊 去年被捕旁聽者交付羈押

另外，警方昨稱國安處以刑事藐視法庭為由，向52歲被捕男子展開交付羈押程序，稱該男子涉嫌多次在法院聽審時藐視法庭，嚴重干擾司法工作妥善執行，去年4月6日在北角被捕。警方強調會依法維護法治和保護司法機構，對任何干擾司法程序或擾亂法庭秩序的行為，包括在法庭宣揚政治信息，警方必定果斷執法。

據了解，上述男子為蘇逸佳。翻查資料，蘇逸佳去年曾被國安處以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕，被指涉嫌於前年12月至去年1月在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為。蘇逸佳另涉於法院外喧嘩及無視警方指示，承認一項阻礙公職人員罪，去年11月判處80小時社會服務令。

明報記者

（港區國安法）

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