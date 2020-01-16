大灣區GBA專題：恒生大學與暨大港澳子弟學校合作 給予優惠取錄條件

廣州東莞佛山3子弟校受惠

香港恒生大學校長何順文當日親臨廣州暨大港澳子弟學校，與廣州市教育局國際交流合作處（港澳台事務辦公室）二級調研員黃冕、暨南大學副校長洪岸、暨南大學港澳子弟學校理事長鄧強光、副理事長董旭原，及廣州學校總校長鄭景亮、東莞學校總校長賴炳華、佛山學校總校長張曄等共同出席簽約儀式。

何順文同日出席了廣州暨大港澳子弟學校舉行的第二屆創新科技節。今屆以「築夢航天」為主題，通過航模穿越機、航空飛行科目體驗、Scratch體感飛機大戰設計、RoboMaster太空基地爭奪賽、水火箭大賽等多個體驗項目和科技競賽，激發學生對科技探索的熱情，讓學生能學以致用，提升科技創新能力。

創新科技節也是廣州暨大港澳子弟學校STEAM系列課程的成果展。該校自創校以來便組建了一支專業STEAM教師團隊，並與大疆、麥高、中望軟件及大雁航空等公司合作，為學生開設編程、機器人及人工智能教育等課程。負責創新科技節的STEAM團隊教師詹文通表示，學校一直很重視科技類課程，在不同年級都會開設不同類型的編程、科技類課堂，培養學生對科技創新興趣和增加認知，由於這類課程在生活上缺少應用場景，因此科技節也是學生一次實踐機會。

明報記者

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