大灣區GBA專題：恒生大學與暨大港澳子弟學校合作 給予優惠取錄條件

【明報專訊】香港恒生大學與暨大港澳子弟學校前日（21日）簽訂「校長推薦計劃」合作備忘，雙方同意，廣州、東莞、佛山3所暨大港澳子弟學校的高三學生將有機會獲得恒生大學發出的有條件錄取通知書，以更優惠條件入讀該大學。
廣州東莞佛山3子弟校受惠
香港恒生大學校長何順文當日親臨廣州暨大港澳子弟學校，與廣州市教育局國際交流合作處（港澳台事務辦公室）二級調研員黃冕、暨南大學副校長洪岸、暨南大學港澳子弟學校理事長鄧強光、副理事長董旭原，及廣州學校總校長鄭景亮、東莞學校總校長賴炳華、佛山學校總校長張曄等共同出席簽約儀式。
何順文同日出席了廣州暨大港澳子弟學校舉行的第二屆創新科技節。今屆以「築夢航天」為主題，通過航模穿越機、航空飛行科目體驗、Scratch體感飛機大戰設計、RoboMaster太空基地爭奪賽、水火箭大賽等多個體驗項目和科技競賽，激發學生對科技探索的熱情，讓學生能學以致用，提升科技創新能力。
創新科技節也是廣州暨大港澳子弟學校STEAM系列課程的成果展。該校自創校以來便組建了一支專業STEAM教師團隊，並與大疆、麥高、中望軟件及大雁航空等公司合作，為學生開設編程、機器人及人工智能教育等課程。負責創新科技節的STEAM團隊教師詹文通表示，學校一直很重視科技類課程，在不同年級都會開設不同類型的編程、科技類課堂，培養學生對科技創新興趣和增加認知，由於這類課程在生活上缺少應用場景，因此科技節也是學生一次實踐機會。