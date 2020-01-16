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大灣區GBA專題：八達通App領數字人幣卡 享200元優惠

【明報專訊】大灣區內地城市電子消費十分普及，最近深圳市羅湖區政府、中國銀行深圳市分行及香港八達通合作推出數字人民幣硬錢包自助發卡機，為港人於羅湖區消費提供多一個電子支付選擇，首5萬名領卡的港人於羅湖區內逾千家指定商戶消費將可享八折優惠。

明報記者 劉敬華

羅湖區政府為吸引更多港人到深圳消費，聯合中國銀行舉辦「數字人民幣跨境消費嘉年華」活動，首次向香港居民發放合計1000萬元數字人民幣消費補貼。該活動的其中一個主題為「悅享．優惠多多」，羅湖政府將向首5萬名領取「數字人民幣硬錢包」卡的港人提供消費補貼，持卡港人只需於羅湖區內1400多家指定商戶「拍卡」付款，首兩筆消費便可享八折優惠，單筆消費折扣金額上限為100元人民幣，兩筆消費的累計補貼金額上限為200元人民幣（見表1）。若要「攞盡」200元數字人民幣補貼額，即該兩筆消費每筆金額須達500元人民幣。是次參與消費優惠的商戶涵蓋羅湖區內東門、蔡屋圍、筍崗、水貝、人民南五大核心商圈的餐飲、購物、娛樂及酒店，其中包括國貿旋轉餐廳、海底撈金光華店、香格里拉酒店、珀麗酒店、深圳書城羅湖城、金光華廣場及KK MALL等，活動期至4月30日。

憑八達通銀聯卡+回鄉證 即可換領

至於如何取得「數字人民幣硬錢包」卡，港人首先要開通八達通銀聯卡。八達通銀聯卡是一張可充值的虛擬預付卡，可於全球所有接受銀聯二維碼付款的商戶消費，使用八達通銀聯卡付款時，金額將會從八達通銀包帳戶中直接扣除，目前內地接受銀聯二維碼付款的消費點有逾3000萬個。

實際開通方法為，先下載八達通App，並於App內以身分證實名認證成為「八達通銀包Pro（已認證）」持有人，再於八達通銀包主頁點按「八達通銀聯卡」，再點按「立即申請」，並同意「條款及細則」，最後點按「立即體驗」便可開通，申請過程不涉費用，毋須內地手機號碼及銀行戶口，亦毋須批核，而八達通銀聯卡亦沒有年費。由於「八達通銀包Plus」已停止接受申請，八達通銀包Plus持有人可直接於八達通App開通八達通銀聯卡（見表2）。

最近八達通銀聯卡推出迎新優惠，即日起至本月31日首次成功經八達通App申請八達通銀聯卡的新客戶，於推廣期內以八達通銀聯卡於本地或海外累積消費滿1000港元，可享100港元回贈。

港元兌人幣 按當日實時牌價計算匯率

港人憑已實名註冊八達通App，在中行深圳羅湖區內17個指定網點，如羅湖口岸深港支行、深圳國際金融大廈深圳市分行營業部等，並以網點內設置的數字人民幣硬錢包自助發卡機使用回鄉證或護照完成身分驗證，便可領取一張「數字人民幣硬錢包」卡。增值方面，可使用八達通App內八達通銀聯卡於自助發卡機掃描銀聯二維碼，便可將八達通銀聯卡內的港元兌換成人民幣增值，只要於自助機屏幕提示選擇兌換方式（現僅支援八達通App），並選擇需兌換的人民幣金額便可為該卡增值，港元兌人民幣匯率會按照當日實時牌價計算。

若手機未開通內地漫遊 可到中行櫃枱增值

要留意的是，若手機未開通內地漫遊，將會因為無法接收八達通驗證短訊，而無法增值。讀者可先領取「數字人民幣硬錢包」卡，再前往分行櫃枱以中行帳戶或現金為硬錢包卡增值。

目前「數字人民幣硬錢包」卡內存金額上限為5000元人民幣，單筆免密碼交易限額為500元人民幣。持卡人可於數字人民幣硬錢包自助發卡機查詢餘額，或下載「數字人民幣」App，惟需使用境內手機號註冊方能開通，綁定數字人民幣卡後不僅可查詢卡內餘額 ，亦可透過「數字人民幣」App為卡增值。

另外，若有需要註銷和取回「數字人民幣硬錢包」卡內餘額，則可在數字人民幣硬錢包自助發卡機注銷硬錢包卡，之前使用八達通銀聯卡充值的金額，將會原路退回八達通銀聯卡。若是透過中銀分行櫃枱充值，又或希望直接取回現金，則要透過中銀分行櫃枱註銷。由於「數字人民幣硬錢包」卡並不記名，如遺失將無法補辦，若將卡綁定「數字人民幣」App，即使丟失硬錢包卡，餘款也可轉回電子個人錢包，並可透過「數字人民幣」App為「數字人民幣硬錢包」卡設置支付密碼。

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