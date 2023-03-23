支架置入食道 「電刺激」治胃酸倒流

團隊曾於活豬做實驗，發現電子支架可持續提供電刺激，從而有助增加食道下括約肌的壓力，防止胃酸倒流，活豬在進食時亦無出現吞嚥困難。相關研究結果已在學術期刊Science Advances發表，並已申請美國專利。

非入侵方式 用內窺鏡可取回

參與研發的中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心研究助理教授陳啟楓稱，以往一些入侵手術如腹腔鏡胃底折疊術及磁環增強術等，存一定感染風險，新研發的無線供電電子支架則可透過特製工具經口腔植入食道，相對風險減少；電子支架可回收，用內窺鏡就能取出，比一般手術安全。

中大領導研發的無線供電電子支架由具彈性的醫用食管支架、液態金屬天線，以及可伸縮的柔性脈衝發電器組成。研發團隊解釋，液態金屬的熔點低和容易導電，在人體體溫下保持柔軟狀態，令電子支架可隨食道蠕動變形，柔性脈衝發電器則具高伸展力及有穩定性能，在食道蠕動下亦可提供穩定雙相電流刺激。團隊亦設計了體外可穿戴式無線供能線圈，液態金屬天線可穿透人體組織收集能量，為體內電子支架供電。

曾做活豬實驗 盼兩年內臨牀研究

陳啟楓稱，團隊未來會研究將電子支架結合壓力感應器，用作生理評估，並將病理數據實時調整電刺激參數以達精準治療。他說，技術亦可用於胃腸道其他部位或其他有自然孔洞器官。團隊稱現時研究未涉及人體，期望兩年內臨牀研究。