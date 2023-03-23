墮斃雜工遺屬：房署稱4人公屋申請需變3人

【明報專訊】52歲地盤雜工朱二森前日在觀塘安秀苑居屋地盤清理廢料時疑失足墮斃。遺孀、兩子及親友昨早9時到殮房認屍，朱太離開時疑傷心過度暈倒，親友及時攙扶。朱太胞妹馮女士透露，對家庭負責的死者為經濟支柱，突然離世令家人頓失依靠，對將來生活亦感徬徨。
房署：正了解需要 以便盡快合適安排
死者家屬昨午約見瑞安建業及房屋署人員商談恩恤問題。馮女士形容房署不近人情，因家屬曾提出加快上樓及地點問題，對方僅稱「房署未有恩恤先例」，需請示再予回覆，並通知4人單位的公屋申請需重新編排至3人，「我家姊嚟講，唔係住大住細問題，而係覺得一家人齊齊整整，佢唔希望將自己老公剔咗出去」。房屋署回覆查詢稱，一直與死者家人保持聯繫，正了解他們申請公屋的需要，以便盡快作出合適安排。
馮女士表示，胞姊曾於便利店做兼職幫補家計，惟因患高血壓及膝頭腫脹等問題上月辭去工作。姊夫過往月入約兩萬元，惟需負責9000元租金及日常開支，亦需付費聘請看護照顧於內地失去行動能力的老父，「平時搵咁多、使咁多」，現時經濟之柱頓失，家庭陷入癱瘓。
遺孀徹夜無眠 兩子需心理輔導
她讚揚姊夫性格好，不會與他人計較，且工作認真，即使日常工作忙碌，「休息時仍會帶兩個仔去釣魚游水、出去玩」，一家非常融洽，兩名兒子分別即將升讀中一及應考DSE，獲知父親死訊均傷心，要接受心理輔導；而胞姊過度傷心，「水無飲、飯無食、覺無瞓」，至今仍難以接受事實，惟因要處後事曾「逼佢食咗一啲粥水」。