墮斃雜工遺屬：房署稱4人公屋申請需變3人

房署：正了解需要 以便盡快合適安排

死者家屬昨午約見瑞安建業及房屋署人員商談恩恤問題。馮女士形容房署不近人情，因家屬曾提出加快上樓及地點問題，對方僅稱「房署未有恩恤先例」，需請示再予回覆，並通知4人單位的公屋申請需重新編排至3人，「我家姊嚟講，唔係住大住細問題，而係覺得一家人齊齊整整，佢唔希望將自己老公剔咗出去」。房屋署回覆查詢稱，一直與死者家人保持聯繫，正了解他們申請公屋的需要，以便盡快作出合適安排。

馮女士表示，胞姊曾於便利店做兼職幫補家計，惟因患高血壓及膝頭腫脹等問題上月辭去工作。姊夫過往月入約兩萬元，惟需負責9000元租金及日常開支，亦需付費聘請看護照顧於內地失去行動能力的老父，「平時搵咁多、使咁多」，現時經濟之柱頓失，家庭陷入癱瘓。

遺孀徹夜無眠 兩子需心理輔導

她讚揚姊夫性格好，不會與他人計較，且工作認真，即使日常工作忙碌，「休息時仍會帶兩個仔去釣魚游水、出去玩」，一家非常融洽，兩名兒子分別即將升讀中一及應考DSE，獲知父親死訊均傷心，要接受心理輔導；而胞姊過度傷心，「水無飲、飯無食、覺無瞓」，至今仍難以接受事實，惟因要處後事曾「逼佢食咗一啲粥水」。